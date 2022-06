Lenovo ThinkSmart One: ufficiale la barra all-in-one per le riunioni ibride

Ascolta questo articolo

Alla recente edizione della kermesse Infocomm 2022 tenutasi a Las Vegas, il brand cinese Lenovo ha mostrato un nuovo dispositivo per il lavoro smart, rappresentato dalla ThinkSmart One Smart Collaboration , una barra all-in-one che prosegue l’impegno dell’azienda intrapreso in piena pandemia con la nuova linea di prodotti ThinkSmart.

La barra all-in-one ThinkSmart One Smart Collaboration, destinata ad arrivare in Italia nel quarto quadrimestre del 2022 a partire da un prezzo di 2.799.00 euro + IVA, annovera tutta una serie di moduli per supportare le videoconferenze, aiutando le aziende a trasformare i propri ambienti in spazi adatti alla collaborazione ibrida tra professionisti in presenza e in remoto. Adatta ad ambienti di piccole e medie dimensioni, la barra ThinkSmart One, implementata con un orologio digitale, include una webcam con campo orizzontale da 100° e una risoluzione FullHD.

Sul piano audio, la nuova barra all-in-one di Lenovo integra invece altoparlanti stereo a lungo campo (8 metri) da 15 watt, e 8 microfoni capaci di coprire 180° e di mettere a disposizione sia la cancellazione del rumore che quella dell’eco.

Ad animarla interviene lato hardware un processore Intel di 11a generazione con vPro e, lato software, il sistema operativo Windows 10 IoT Enterprise: assieme alla barra, dotata di diverse porte, tra cui USB, HDMI, Ethernet (due, una delle quali con alimentazione “Power over Ethernet”, PoE), opera di concerto il ThinkSmart Controller, con touchscreen da 10.1 pollici e integrazioni ad hoc con Zoom Rooms e Microsoft Teams, di solito fornito assieme al Core Room Kit.

Nel prezzo, la barra all-in-one ThinkSmart One di Lenovo includerà 3 anni di assistenza Lenovo Premier Support4, che mette a disposizione per 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, tecnici esperti, e un anno di servizi e software a valore aggiunto, tra cui ThinkSmart Manager Premium2 (per personalizzare e gestire da remoto, da parte dei team IT, passando per un’unica interfaccia intuitiva, l’intera squadra di soluzioni ThinkSmart) e ThinkSmart Professional Services5 (un anno, con riallocazione dell’hardware se necessaria, rinnovabile, di assistenza nella configurazione e nell’integrazione del kit nella soluzione di comunicazione unificata dell’azienda).