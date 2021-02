Lenovo S2: in promo lo smartwatch cinese completo ed economico

Lenovo è usualmente noto in Occidente per i suoi computer e notebook, ereditati da IBM, e per gli smartphone Motorola: in patria, però, il celebre marchio cinese è apprezzato anche per altri dispositivi, tra cui i tablet e gli smartwatch, che di tanto in tanto arrivano nel Bel Paese grazie agli importatori asiatici, esattamente come accaduto per il wearable Lenovo S2, promozionato su Gearbest.

Disponibile nelle colorazioni nero od oro, per la sottile (9.9 mm) e leggera (50 grammi) cassa in acciaio, impermeabile IP68 per l’uso anche durante il nuoto, il Lenovo S2 ha forma squadrata, un design pulito, con solo un pulsante a destra, ed un cinturino, sostituibile, in tessuto, da 20 mm. Frontalmente campeggia, con 1.4 pollici di diagonale, un display touch risoluto a 240 x 240 pixel: dietro, sul dorso a contatto col polso, è situato un cardiofrequenzimetro per tracciare la frequenza cardiaca, anche tutto il dì, e fornire utili feedback al monitoraggio del sonno.

Prezzato a 23.43 euro, con una riduzione del 33% sul prezzo abituale, e la possibilità di ulteriori sconti via coupon (es. l’attuale LENOVOS2), il wearable cinese non poteva non ricorrere a dei compromessi, onde risultare economico: al suo interno, infatti, mancano il GPS integrato, il modulo NFC per i pagamenti, e lo slot per le SIM. In compenso, il processore Nordic nRF52832, con core a basso consumo energetico (Cortex M4), 64 KB di RAM e 512 KB di storage, permette di assolvere a diverse funzionalità.

Ferma restando la disponibilità di feature base, come l’ora, gli allarmi, il calendario, con il Lenovo S2, in ambito salutistico, è possibile consultare le calorie bruciate, i passi fatti (podometro), ricevere avvisi anti-sedentarietà, ed essere guidati in esercizi di respirazione: connesso via Bluetooth 4.2 e companion app con lo smartphone, ne controlla la fotocamera, aiuta a ritrovarlo se perso, e consente di rimanere informati, via notifiche, su messaggi, mail, e chiamate ricevute.

Sportivamente parlando, Lenovo S2 traccia 9 attività sportive, tra cui camminata, ciclismo (anche indoor), escursionismo, corsa, arrampicata, tapis, senza dimenticare un’apprezzata modalità “multi-sport”. La batteria, da 180 mAh, caricabile via pin magnetici, assicura 7 giorni di autonomia, prima che sia necessario un nuovo rabbocco energetico, anche grazie al risveglio smart, che prevede la riattivazione dello smartwatch scrollando il polso.