Lenovo rinnova la serie di portatili Yoga: ecco con quali modelli

A brevissima distanza dalla valanga di prodotti messi in campo in occasione del GDC 2023, il marchio cinese Lenovo ha rinnovato la gamma dei notebook Yoga, sempre molto portable che, con la grafica integrata RDNA 3, e Windows 11 Home/Pro, offrono le giuste prestazioni a coloro che intendono consumare e produrre contenuti in qualsivoglia momento della giornata, anche mentre sono in movimento, confortati dal fatto che il programma Lenovo Smart Lock da remoto permetterà di recuperare o eliminare i dati, di bloccare o localizzare un notebook eventualmente perso o rubato.

Costruito con materiali riciclati e molto efficiente energeticamente (ENERGY STAR ed EPEAT Gold Registered), il Lenovo Yoga Pro 9i (362 x 245 x 17,9 mm, da 2,06 kg, nei colori Tidal Teal, Storm Grey, da Maggio partendo da 1.899 euro) ha un display da 14.5 o 16 pollici. Il taglio più piccolo può essere un 3K IPS, con 120 Hz, rapporto d’aspetto a 16:10, grande attenzione alla qualità delle immagini (Delta E<1, 100% sRGB, 100% DCI-P3, Dolby Vision, luminosità 400 nits), ed alla vista (TÜV Low Blue Light Certification, Eyesafe Certification), con touch opzionale. In alternativa, si può avere con la stessa diagonale un 3K Mini LED, a 165 Hz, con 1.200 nits di luminosità, sempre PureSigth Pro, con grande attenzione al colore (Delta E<1, 100% sRGB, 100% DCI-P3, 100% Adobe RGB, Dolby Vision) e le medesime cautele per la vista e il touch opzionale.

Da 16 pollici si parte con un 3.2K IPS, a 165 Hz, in 16:10, Puresight Pro, ancora con 400 nit, preciso nel colore (Delta E<1) rappresentato al 100% in sRGB, al 100% in DCI-P3, e secondo il Dolby Vision, sempre con le consuete certificazioni per la vista e il touch opzionale. Ancora a 16 pollici c’è anche qui un più luminoso (1.200 nits) 3.2K Mini LED a 165 Hz, con le medesime specifiche del modello miniLED più piccolo. In ambito di produttività, il pacchetto Lenovo Premium Suite offre una comoda tastiera con ampio touchpad e microfoni con cancellazione del rumore ambientale.

I chipset, della 13a gen Intel, sono – a scendere – l’Intel Core i9-13905H, l’Intel Core i7-13705H, o l’Intel Core i5-13505H: la scheda grafica è la integrata Iris Xe cui si può affiancare la dedicata GeForce RTX 4050/4060/4070. La RAM, LPDDR5X 6400 MHz Dual Channel, da 16, 32 o 64 GB è affiancata dallo storage SSD PCIe M.2 da 512 GB o 1 TB. La batteria, da 75WHr, assicura 12 ore di video riprodotti in locale e grazie alla carica rapida in 15 minuti offre altre 3 ore di funzionamento. Le connettività sono molto recenti, col Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.1, le porte Thunderbolt 4, anche se non mancano HDMI 2.0, lettore di memorie SD e USB Type-A. Lato tools, sono previsti Lenovo Vantage, la prova di Microsoft 365 e McAfee LiveSafe, il supporto ad Amazon Alexa, e quello al Dolby Access.

Yoga Slim 7 ha un display sino al 3K di tipo OLED PureSight da 14,5 pollici con affaticamento degli occhi scongiurato, come da certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light ed Eyesafe. Il chipset AMD Ryzen serie 7000 viene tenuto a bada, sotto l’ampio touchpad e la tastiera di nuova concezione, da un nuovo design termico. Lato audio, vi sono 6 speaker tra cui un paio di subwoofer back-to-back, mentre la batteria è da 70 Wh.

Redatti in Tidal Teal o Storm Grey, i nuovi Yoga Pro 7 e 7i (da Maggio, da 1.299 euro) hanno una tastiera confortevole con una più rapida risposta al tocco. Lo schermo, da 14,5 pollici, del tipo PureSight Pro sino al 3K, ha 400 nits di luminosità, un refresh rate di 120 Hz, il trattamento opaco (solo nella variante “i”), supportati da GPU AMD Radeon/NVIDIA GeForce RTX (3050 o 4050), mentre il chipset è un AMD Ryzen 7/5. Nel caso dei modelli i, quindi Intel, le schede grafiche sono Intel Iris Xe (integrata) / NVIDIA GeForce RTX 4050 o 3050 (dedicata) in appoggio a chipset i7-13700H / Intel Core i5-13500H della 13a generazione Intel. La RAM, LPDDR5 / LPDDR5X 5200 MHz Dual Channel, è da 16 o 32 GB, mentre lo storage SSD PCIe M.2 è da 512GB / 1TB. La batteria, da 73WHr, assicura un’autonomia sino a 13/14.5 ore. Le connettività senza fili sono in ambedue i casi il Bluetooth 5.1 e il Wi-Fi 6E mentre, tra le porte, spiccano le HDMI, Type-C, e combo jack audio. Lato software, si ravvisa il tool Unison che permette di dialogare senza interruzioni con lo smartphone Android o iOS.

Con bordi arrotondati, ma resistenti (MIL-STD-810H), arrivano poi i modelli convertibili (con cerniera a 360°) Yoga 7 (317,87 x 222,50 x 16,49 mm per 1,49/1,55 kg) e Yoga 7i (da Aprile, da 1.399 euro). Sono implementati schermi OLED o LCD da 14 o 16 pollici, con risoluzione nel primo caso 2,8 o 2.2 K, e 2,5K o WUXG nel secondo caso, con DCI-P3 al 100% supporto a 10 tocchi essendo dei convertibili, sino a 400 nits di luminosità e a 90 Hz di refresh rate, e certificazione TÜV Rheinland Eyesafe. La webcam FullHD a 1080p ha un privacy shutter e gli infrarossi (IR RGB).

I chipset sono Intel di 13a generazione, sino agli i7 delle serie P28 o U15 (con supporto alle connettività Bluetooth 5.2 e Wi-Fi ax/6E), laddove per le schede grafiche il minor spazio a disposizione porta verso l’integrata Iris Xe. La RAM LPDDR5 Dual Channel 4800 MHz è da 8 o 16 GB, mentre lo storage PCIe SSD Gen 4 è da 512 GB o 1 TB. Il primo modello ha diverse porte sul lato sinistro (1 x HDMI 1.4b / 2 x USB-C con Thunderbolt 4/USB 3.2 Gen 24/DP 1.4a/PD 3.0 / 1 x jack combo cuffia/microfono) e destro (1 x USB 3.2 Gen 14 (Always-On) / 1 x lettore di schede MicroSD / 1 x pulsante di accensione). Anche il secondo modello non si risparmia quanto a porte (HDMI, USB-C, jack cuffie/microfono, USB 3.2 Gen 1, lettore di schede MicroSD, pulsante di accensione).

Nel modello Yoga 7 c’è il supporto alla stilo Active Pen (Base Pen 3.0) in alternativa alla Precision Pen 2, come pure nel secondo modello, lo Yoga 7i, che ci aggiunge due altoparlanti da 2W col Dolby Atmos e una batteria a 4 celle da 71 Wh, che, a seconda del video, 2.5K o WUXGA, propone 20,5 o 21,5 ore di riproduzione video locale.

L’ottava generazione degli Yoga Slim 6 (da Maggio, da da 999 euro) è leggera e resistente, molto classica nei colori Misty Grey e Storm Grey. Il notebook eredita le prestazioni dai chipset AMD Ryzen serie 7000 mentre la sicurezza, i controlli del PC, il monitoraggio dello stesso, le prestazioni fluide e veloci vengono dai tool Lenovo Vantage e Lenovo Smart Performance. La garanzia avanzata Premium Care Plus si esplica in celeri riparazioni, l’assistenza di tecnici preparati anche a risolvere problemi pratici in ambito software.