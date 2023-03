Game Developer Center 2023: Lenovo a valanga con notebook, desktop e monitor

In occasione del Game Developer Center 2023, ormai agli sgoccioli al Moscone Center di San Francisco, il brand cinese Lenovo ha lanciato diversi prodotti, tra notebook, tower, monitor e accessori per il gaming. In particolare si sono apprezzati i notebook della 8a generazione Legion Slim e l’inedita gamma più accessibile e mista, notebook e computer, LOQ.

I 5 nuovi laptop hanno in comune i chip AI per eseguire il programma AI Engine+ che permette di massimizzare le prestazioni contenendo il rumore ottimizzando in modo intelligente e dinamico l’energia. Ovviamente, i Legion 7 e 5 con 16” hanno chipset AMD di ultima generazione o Intel nelle varianti “i”.

Legion 7/7i SLIM 16″ (17,99 mm spessore massimo per meno di 2 kg, nei colori Storm Grey, Glacier White) ha un display PureSight con rapporto di forma in 16:10 da 16 pollici con risoluzione 1200p e quindi WQXGA, 500 nits di luminosità di picco, anche se c’è l’opzione 3,2K da 165 Hz di refresh rate, col 100% di DCI-P3. La tastiera è retroilluminata in bianco o RGB, ha tasti da 1.5 mm di corsa e con copritasti intercambiabili per i caps WASD: di lato c’è il tastierino numerico.

Come chipset, si arriva sino all’Intel Core i9-13900H o all’AMD Ryzen 9 7940HS, mentre la GPU si spinge sino alla NVIDIA GeForce RTX 4070: la RAM DDR5 5.600 MHz ha il massimo in 32 GB: la dissipazione del calore avviene mediante una ventola a 9 lame, che non rumoreggia mai più di 48 decibel. La batteria, da 99,99 Wh, si carica rapidamente a 230 W max (in 80 minuti compie lo 0-100%). Mediante la scheda MediaTek Filogic 380 viene supportato il Wi-Fi 7.

LEGION 5/5i SLIM 16″ (spessore minimo 7,99 mm, peso sotto i 2,3 kg, in Storm Grey, Misty Grey) ha uno schermo Lenovo PureSight in 16:10 da 16 pollici sempre con risoluzione WQXGA a 1200p, ancora con 500 nits massimi di luminosità, ma con un refresh rate da 240 Hz. La tastiera retroilluminata RGB o bianca, con tasti da 1.5 mm e copritasti WASD intercambiabili copre chipset sino a Intel Core i7-13700H o AMD Ryzen 9 7840HS mentre la GPU arriva sino alla NVIDIA GeForce RTX 4070. La RAM DDR5, 5.600 MHz, arriva fino a 32 GB ed è presente il medesimo sistema di dissipazione dei modelli Legion 7. La batteria cala a 80 Wh ma rimane il supporto verso il Wi-Fi 7.

Del Legion 5 SLIM 14″ mancano molti dati, sebbene sia lecito presumere un hardware simile agli altri Slim 5, ma sotto una tastiera più piccola, magari senza tastierino numerico laterale. Viene assicurata la presenza di un OLED.

Per chi voglia avvicinarsi al gaming prima di investimento importante, arriva la gamma LOQ, con 4 notebook da 15 o 16 pollici, Intel o AMD, con barra posteriore a contenere l’array delle porte, e un desktop Intel con RTX 40. Gli LOQ 16IRH8 e 16APH8 hanno uno schermo da 16 pollici con risoluzione WQXGA 1200p secondo un rapporto d’aspetto a 16:10, con un refresh rate da 165 Hz e 350 nits massimi di luminosità. Di rimpetto c’è la tastiera con tasti 1,5 mm di corsa, retroilluminati RGB, con numberpad laterale: sotto, operano chipset Intel Core 13 gen o AMD Ryzen 7000 con GPU NVIDIA GeForce RTX 4060: la RAM DDR5, 5.600 MHz, arriva sino a 16 GB. Sul piano energetico, la batteria da 80 Wh si carica del tutto in 80 minuti a 230 W max (80 minuti 0-100%). Gli LOQ 15IRH8 e 15APH8, in Storm Grey, hanno il più piccolo schermo da 15 pollici, con risoluzione WQHD a 1080p: la luminosità di picco è di 350 nits, mentre il refresh rate è a 165 Hz. Come chipset, sotto la tastiera con tasti da 1.5 mm di corsa retroilluminati RGB con tastierino numerico laterale ci sono gli Intel Core 13 gen o AMD Ryzen 7000 affiancati da GPU NVIDIA GeForce RTX 4060: la RAM, DDR5, 5.600 MHz, arriva fino a 16 GB. Le minori esigenze energetiche permettono una batteria da 60 Wh con carica rapida (del tutto in 80 min) a 230 W max.

Il desktop LOQ TOWER 17IRB8 nel suo case da 17 lutri spinge i processori Intel fino al Core i7-13700, laddove la GPU è un NVIDIA RTX Serie 40. Lo storage previsto può arrivare sino a 1 SSD e a 2 hard disk meccanici laddove per la RAM si va sui 32 GB, di tipo DDR4 a 3.200 MHz. Grazie al chipset scelto, è supportata la connettività Wi-Fi 6e.

I due monitor Legion, sobri per l’uso anche in ufficio, hanno anche una RJ45 per il Gigabit Ethernet a 2,5 Gigabit, e supportano il multi-tasking attraverso le funzioni PiP, Lenovo TrueSplit, PBP, e KVM. La variante Y34WZ-30 adotta la tecnologia miniLED per la diagonale da 32 pollici con risoluzione WQHD. Tale pannello, certificato DisplayHDR 1000, è molto attento al colore (sRGB al 125%, DCI-P3 al 95%, Delta E inferiore a 2) e ha un ottimo tempo di risposta (1 ms) mentre, come refresh rate, in overclock va a 180 Hz.

Y45W-30 è il display con formato d’aspetto a 32:9 applicati a una diagonale da 44,5 pollici con 500 nits di luminosità, sempre attenzione al colore ( 120% sRGB, 115% DCI-P3) e al gaming (1 ms e 170 Hz in overclock): come nel primo monitor, le porte sono HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4, e prevedono un Hub USB.

Come prezzi, I Legion SLIM 7/7i 16 da Maggio partiranno da 1.899 (a base AMD) o 1.999 euro (a base Intel). I Legion SLIM 5/5i 16″ arrivano a Maggio da 1.349 (AMD) o 1.399 euro (Intel). Dei LOQ, in assenza di prezzi sul 16”, quello da 15″ costerà da 1.399 euro per la variante Intel mentre sempre a Giugno arriverà anche l’LOQ Tower partendo da 1.199 euro. I monitor arrivano a Luglio: il primo modello costerà 999 euro contro i 1.999 euro dell’Y34WZ.30.