Lenovo presenta il visore VR e MR ThinkReality VRX per le aziende

Quello attuale sembra un periodo d’oro per i visori, col mercato che, trainato sinora dalle vendite del Meta Quest 2, attende di ricevere un nuovo boost dall’evento Connect schedulato tra poche ore. Nel frattempo, il marchio cinese Lenovo, cogliendo il buon trend, ha annunciato un visore a uso professionale per le aziende, il Lenovo ThinkReality VRX, destinato a essere fornito entro la fine dell’anno ad alcuni partner selezionati, per poi esordire in commercio, a disposizione di tutti, nel 2023, secondo un prezzo ancora ignoto.

Consigliato per applicazioni di ingegneria 3D, e collaborazione virtuale, il visore Lenovo ThinkReality VRX è ideale anche per le situazioni di formazione dei dipendenti, in alternativa alla preparazione sul campo, con benefici anche in termini di riduzione degli infortuni (- 43%) sul posto di lavoro e di assimilazione (sino a 4 volte più veloce) delle soft skill.

Strutturalmente, il Lenovo ThinkReality VRX punta molto sul comfort: è sottile, usa inedite lenti pancake molto compatte, adotta un innovativo design per le cuffie, e monta la batteria in una posizione tale che il relativo peso sia meglio distribuito sull’intera struttura: frontalmente, sono presenti 4 telecamere, ma è previsto anche un sistema pass-through a colori ad alta risoluzione che consente d’applicare oggetti 3D alla realtà per contesti di realtà aumentata e mista (AR e MR).

Di base, il visore Lenovo ThinkReality VRX, che può essere usato da solo (standalone) o collegato al PC, supporta il movimento a 6 gradi di libertà (6DoF, six-degrees-of-freedom), ma funziona pure con i contenuti a soli 3 gradi di libertà (3DoF): ad animarlo è un processore Qualcomm Snapdragon XR, ma è anche possibile, per i “progetti ad elevata intensità grafica“, ricorrere al supporto della piattaforma NVIDIA CloudXR, con la quale il visore risulta essere compatibile.

Ancora sul piano software, il visore Lenovo ThinkReality VRX può appoggiarsi al software ThinkReality, utile per i team IT che abbiano necessità di configurare e gestire dispositivi XR su scala, ma anche per fornire “aggiornamenti e analisi per ottimizzare le prestazioni“. Sempre in favore delle imprese, il prodotto offre un processo produttivo che verifica ogni funzione e componente, un livello di sicurezza di livello aziendale e una “suite completa di servizi end-to-end“.