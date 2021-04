Lenovo presenta il nuovo laptop professionale ThinkBook 14 2021 Ryzen Edition

Dopo i modelli presentati virtualmente al CES 2021, il marchio cinese Lenovo ha deciso di ampliare il proprio listino di notebook professionali ThinkBook, con il nuovo quanto eloquente esemplare ThinkBook 14 2021 Ryzen Edition, proposto a partire dal mercato interno, sullo store ufficiale Lenovo.

Animato dal sistema operativo Windows 10 Home, il nuovo laptop Lenovo vanta un telaio sottile (17.9 mm) e leggero (1.4 kg) in metallo che, spalancato, lascia apprezzare il display LCD IPS (178°), da 14 pollici, risoluto in FullHD (quindi da 1920 x 1080 pixel), retroilluminato a LED (300 nits), capace di contrastare l’emissione di luce blu (TÜV Rheinland), con DC Dimming anti sfarfallio, e 100% di copertura sulla scala colore sRGB.

Grazie al “solo” 85% di screen-to-body, la webcam HD da 720p, utile per i meeting online assieme al microfono a 360°, trova alloggiamento nella cornice superiore del monitor (pieghevole a 180°), e non nella tastiera, retroilluminata e a dimensione standard, con tanto di sensore per le impronte digitali.

Con a bordo il Bluetooth 5.0 e il Wi-Fi, il Lenovo ThinkBook 14 2021 Ryzen Edition abbonda in porte, vista la collocazione di un lettore di schede 4-in-1, di una RJ45, di una HDMI, di un jack da 3.5 mm, di una Type-C per la ricarica, e di un paio di USB Type-A (una 3.2 di 1a gen). A gestire la summenzionata scheda tecnica opera il processore AMD Ryzen 5 5500U che, nel modello in questione, viene appoggiato da 16 (max 32, con 8 saldati) GB di RAM DDR4 e da 512 GB (max 1 TB) di storage SSD M.2 (PCIe).

La scheda tecnica della Ryzen Edition del ThinkBook 14 2021 si completa con una batteria, da 60 Whr, caricabile celermente (in un’ora dell’80%) grazie al caricatore da 65W: il prezzo del device, attualmente, è di 4.699 yuan, corrispondenti – cambio alla mano – a pressappoco 603 euro.