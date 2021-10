Lenovo LP5: in promo gli auricolari tws con riduzione del rumore e doppia membrana

Dopo aver lanciato a inizio Settembre un modello premium con cancellazione attiva del rumore, il brand cinese Lenovo è tornato a occuparsi di auricolari senza fili, attraverso la promozione, su vari store e importatori, del modello Lenovo LP5.

Di tipo in-ear, con gommini siliconici in 3 misure (grande, media, piccola), per risultare confortevoli durante le lunghe calzate, ma anche per isolare dai rumori esterni, gli auricolari Lenovo LP5 sono piccoli (6,2 x 4,5 x 2,4 cm), leggeri (3,6 grammi a unità), e impermeabili contro sudore e gocce d’acqua IPX5). Nonostante le dimensioni, integrano batterie da 35 mAh, che assicurano loro 360 ore di stand-by o, quando usate, 3.5 ore di riproduzione musicale (a carica completa in 1.5 ore) che, facendo affidamento sulla custodia, caricabile via microUSB Type-C, e dotata di una riserva d’energia pari a 250 mAh, si estendono agevolmente a circa 12 ore.

L’esterno degli auricolari Lenovo LP5 propongono superfici piatte sensibili al tocco per amministrare le chiamate (accettare, rifiutare), la musica (stop, avvio, traccia precedente o successiva), e il volume: all’interno, gestita la connettività con la fonte (Android / iOS) sino a 10 metri mediante il Bluetooth 5.0 (con codec SBC), la qualità sonora è affidata a driver dinamici da 13 mm a doppia membrana, che assicurano 32Ω±15% di impedenza, 20Hz-20KHz di risposta in frequenza, e sotto allo 0,1K di distorsione armonica.

Il microfono, invece, è equipaggiato con la tecnologia di riduzione del rumore, ben efficace nel garantire conversazioni nitidamente percepibili anche negli ambienti più rumorosi. Non manca anche la funzionalità smart, negli auricolari in questione, che vede i Lenovo LP5 connettersi automaticamente alla sorgente sonora una volta estratti dalla custodia, per andare “in riposo” una volta riposti nella stessa, pronti a beneficiare della ricarica rapida che, in 10 minuti, consente loro di riguadagnare il 20% della loro riserva energetica.

In tema promozionale, gli auricolari Lenovo LP5, ideati nelle colorazioni bianco, grigio, o nero, possono essere comprati su LightInTheBox (solo in nero o bianco) a 30.70 euro, con uno sconto del 34% sul prezzo abituale, potendo abbassare il totale a 10.71 euro inserendo il coupon MLP. Su Bangood, lo sconto del 34% li rende acquistabili (anche in grigio) per la cifra di 22.71 euro, mentre su Cafago (anche qui in 3 colorazioni) lo sconto – del 62% – ne porta il listino ad appena 16.99 euro.