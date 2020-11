Lenovo LP1 e Lenovo HD 116: auricolari e cuffie tws low cost con Bluetooth 5.0

Solitamente usa a proporre la propria tecnologia dietro il brand Motorola, la cinese Lenovo ha anche una propria linea di prodotti tecnologici, tra cui i computer (ex IBM) e diversi dispositivi indossabili. In quest’ultimo ramo, il colosso asiatico ha da poco listato due nuovi accessori, tra cui gli auricolari senza fili LP1 e le cuffie wireless HD 116.

Gli auricolari tws Lenovo LP1, leggeri (3.5 grammi) e impermeabili contro schizzi d’acqua e sudore (IPX4), hanno una forma chiaramente ispirata a quella degli AirPods Pro di Apple, con la stanghetta touch per ricevere i comandi necessari (per gestire la musica, le telefonate, e chiamare in causa l’assistente vocale, a seconda del numero e dell’intensità dei tocchi) e la punta, in silicone, leggermente angolata rispetto al corpo dell’unità di emissione. Quest’ultimo annovera un microfono (per parte), onde assicurare la riduzione del rumore funzionale a garantire chiamate HD, ed un chip per il Bluetooth 5.0: grazie alla connessione di ciascuno dei due auricolari con la sorgente audio è possibile beneficiare di un suono stereo, senza latenza, ma anche usarne uno solo per volta, lasciando l’altro nella custodia.

Data la natura “verticale” dei Lenovo LP1 (in offerta flash, su Gearbest, a 16,26 euro, con uno sconto del 37% sul prezzo finale), la relativa custodia (presente con finiture grigie, nere, o il rosse) può contenere una corposa batteria, da 300 mAh (caricabile via Type-C in 1.5 ore), accreditata di garantire un’autonomia complessiva di 12 ore agli auricolari che, nello specifico, possono avvalersene per 3 o 4 cicli di ricarica, risultando idonei all’uso praticamente per un’intera giornata.

Pur meno pratiche, le eleganti cuffie ibride Lenovo HD 116 (2.499 rupie indiane, circa 84 euro) sono comunque discretamente compatte, pieghevoli per un agevole trasporto, e impiegabili anche durante lo sport, stante la certificazione di impermeabilità IPX5: la presenza del chip QCC3020 assicura la connettività Bluetooth 5.0 (con i profili A2DP/HSP/AVRCP /HFP) e una notevole autonomia (200 ore in stand-by, 24 ore di ascolto musicale).

Adoperabili anche per le chiamate, grazie al microfono, le cuffie in questione dispongono sull’unità di sinistra di tangibili pulsanti per il volume, l’accensione/spegnimento, e l’innesto della modalità Dual EQ (per passare da bassi standard a bassi extra): la presenza, infine, di un ingresso AUX ne consente anche l’uso cablato, onde prolungarne l’autonomia e migliorare la resa sonora.