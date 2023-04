Lenovo Legion: non solo nuovi monitor ma anche notebook di 8a gen con chip AI

A sorpresa, Lenovo ha annunciato l’arrivo anche in Italia dell’ottava generazione (la 7a risale al Maggio 2022) di notebook Legion, assieme ad altri prodotti tra cui alcuni monitor, sempre destinati ai videogiocatori.

Nei modelli Lgion Pro 7 e 7i e Lenovo Legion Pro 5 e 5i, Lenovo Legion Slim 7i e 7, Lenovo Legion Slim 5i, appare per la prima volta un chip AI dedicato al gaming, il Lenovo LA AI, che interfacciandosi con Lenovo AI Engine+ regola dinamicamente le termiche ColdFront 5.0 per trovare un equilibrio tra potenza e rumore e, monitorati gli FPS, attraverso un algoritmo di machine learning, assicura le massime prestazioni.

La combinazione di hardware, con questo chip AI e il software permette di ottenere un TDP superiore fino al 15%, per prestazioni più elevate delle precedenti. La funzione Tobii Aware assicura benessere digitale (corretta distanza dallo schermo, invito a far pausa se si sta troppo davanti al pc) ma anche privacy (offuscamento dello schermo nel caso qualcuno stia sbirciando): diversamente, Tobii Horizon monitora sempre il movimento del capo, ma per assicurare una maggior immersività durante il gioco.

Legion Arena consolida i giochi da più piattaforme in un unico posto per trovare facilmente i giochi che si desidera provare. Legion Ultimate fornisce il supporto 24/7 di esperti con competenze in ambito gaming, in modo da consentire di trarre il meglio dai propri device Legion.

Lenovo Legion Pro 7i ha un display da 16 pollici con risoluzione WQXGA (a 2.560 x 1.600 pixel) provvisto di refresh rate fino a 240 Hz: li animano chipset Intel di 13a gen Intel sino agli i9 con 32 GB di RAM, e 1 TB di archiviazione. Con Nvidia GeForce RTX 4090 16 GB costa 4.699 euro, che scendono a 3.999 euro con la GPU Nvidia GeForce RTX 4080 12 GB e calano a 3.199 euro con GPU Nvidia GeForce RTX 4070 8.

Lenovo Legion Pro 5 ha un display da 16 pollici con risoluzione WQXGA (a 2.560 x 1.600 pixel) e refresh rate adattiva a 240 Hz. Le APU AMD Ryzen 7 cooperano con sempre 32 GB di RAM e 1 TB di archiviazione. Con la sola Nvidia GeForce RTX 4070 8 GB il costo è di 2.799 euro.

Legion Pro 5i di base prevede un monitor da 16 pollici con risoluzione WQXGA (2.560 x 1.600 pixel) e sino a 240 Hz di refresh rate. Il chipset Core i7-13700HX di Intel sfrutta 16 GB di RAM e 1 Tera di archiviazione. Il sistema, con la GPU Nvidia GeForce RTX 4070 8 GB, è listato a 2.699 euro. Di questo notebook c’è anche una versione che riporta genericamente: Intel Core i7 13ma gen, ma con 512 GB di storage e una GPU diversa, la Nvidia GeForce RTX 4060 8 GB. In questo caso il prezzo è di 2.299 euro.

L’idea di riproporre lo schermo da 16 pollici WQXGA (2.560 x 1.600 pixel) alberga pure sul modello Lenovo Legion Slim 5i in cui ritroviamo il chipset Intel Core i7-13700H sostenuto da 16 GB di RAM e da 1 TB di storage. Tale ensemble hardware, con la GPU Nvidia GeForce RTX 4070 8 GB, costa 2.599 euro.

Il monitor Lenovo Legion Y34WZ-30 ha un pannello VA da 34 pollici con risoluzione UWQHD, a 3.440 x 1.440 pixel. La tecnologia di retroilluminazione a mini LED assicura una luminosità di 1.000 nits. In quota gaming riportiamo un refresh rate di 165 Hz (180 Hz in overclock) e un tempo di risposta di 3 millisecondi. Con tanto di 3 anni di garanzia il prezzo è di 1.099 euro. Il monitor Lenovo Legion R45W-30 – prezzato a 999 euro – ha un pannello VA da 44,5 pollici con risoluzione DQHD, a 5.120 x 1.440 pixel. La luminosità scende a 500 nits: il tempo di risposta è di 1 ms e la frequenza d’aggiornamento è di 165 Hz (scalati a 170 Hz in in overclock).