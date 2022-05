Lenovo annuncia i nuovi notebook da gaming della 7a gen Legion

Ascolta questo articolo

Da sempre al vertice della categoria con i propri portatili da gioco Legion, Lenovo ne ha annunciato la settima generazione, anche in versione i (Intel) e con la declinazione ultrasottile Slim, in modo da “andare oltre i limiti e offrire un’esperienza gaming smarter alle massime prestazioni“.

I AMD Advantage Edition(estate, da 3.199 euro) e 7 (AMD Advantage Edition, estate, da 2.799 euro) sono notebook sobri ma sportivamente eleganti, con uno chassis dal design unibody realizzato impiegando alluminio e magnesio di grado aerospaziale con un rivestimento in metallo lavorato di precisione (con macchine CNC), in modo da mantenere i terminali compatti (19 mm di spessore per 2.5 kg) nonostante montino una batteria monstre da 99.99 Whr, caricabile rapidamente, sino a 135 Whr, via microUSB Type-C.

Di base, il display è un pannello con formato 16:10 risoluto a WQXGA, diagonalizzato a 16 pollici, con elevata gamma dinamica, tutela della vista (come da validazione TÜV eye safe) e implementazione Tobii Experience (Aware per tutelare privacy e sicurezza, Horizon per tracciare la testa nei giochi a scopo immersività): le opzioni vanno da un IPS con 3 ms di tempo di risposta, 100% di copertura sRGB, 165 Hz di refresh rate, 500 nits di luminosità, certificazione VESA DisplayHDR 400, supporto Dolby Vision e Nvidia G-SYNC a una con refresh rate variabile da 165 a 240 Hz, e 100% RGB. La webcam è ora a 1080p con otturatore E-Shutter. Sul versante audio ci sono due speaker stereo calibrati Harman, con i benefici di Nahimic e dello smart amp.

La superficie del corpo macchina comprende la tastiera Legion TrueStrike: quest’ultima ha tasti con una corsa approfondita (1.5 mm) e un dorso curvo: non manca la retroilluminazione RGB per tasto, e arriva la funzione, con tasti intercambiabili, WASD Force Sensor che, premendo solo i tasti con una forza progressiva, è in grado di accelerare il proprio personaggio o l’azione.

All’interno operano processori, nel primo modello, sino agli Intel Core HX Series di 12a generazione (sino all’i9-12900HX) contro gli AMD Ryzen 9 6900HX del secondo, mentre in tema di schede grafiche dedicate, si può contemplare nel primo caso una Nvidia GeForce RTX 3080 Ti (con TGP massimo da 175 W) e nel secondo una Radeon RX 6850M XT (sino a ino a 145 W). Per le memorie, sono previsti il supporto alle RAM DDR5 da 4800 o 5600 MHz (sino a 32 GB) ed agli storage SSD con interfacce PCIe di 4a generazione (sino a 2 TB)

Provvisti di BT 5.2 e Wi-Fi 6E, i due Legion 7 hanno, per la versione Intel, l’RJ45 per il Gigabit Ethernet (2.5G), il combo jack, tre USB 3.2 di 1a gen (una Type-C), una HDMI 2.1, una USB 3.2 Type-C di 2a gen, (con DisplayPort 1.4 e Power Delivery 135 W) e due USB 4.0 con Thunderbolt 4 e Display Port 1.4. La versione AMD conserva le stesse opzioni del combo, dell’HDMI e della Gigabit, ma prosegue con quattro USB 3.2 (di 2a gen se Type-C) e una USB Type-C di 2a gen con Power Delivery 135 W e DisplayPort 1.4.

I notebook Lenovo Legion Slim 7i e Slim 7 (estate, da 2.199 euro) condividono uno chassis sottile (16 mm) e leggero (2 kg) con i modelli di prima, all’insegna di un design unibody ottenuto sempre con magnesio e alluminio di grado aerospaziale sotto un rivestimento metallico CN: l’ingombro è ridotto, pari a quello di un terminale da 15 pollici.

Spalancati, rivelano display in 16:10 da 16 pollici risoluti a 2560 x 1600 pixel con uno screen-to-body esteso dal passato 86 all’attuale 93%, sempre con alta gamma dinamica, calibrazione del colore e rispetto per la vista (qui la certificazione è la TÜV Rheinland Gold Label): nello specifico, ci sono opzioni con 500 nits, copertura dello spazio colore sRGB al 100% e sino a 240 Hz variabili di refresh rate, ma anche opzioni (solo nell’opzione Intel) con Mini-LED, 1.250 nits di luminanza, DCI-P3 al 100%, e 165 Hz di refresh rate. A sostenerli, troviamo GPU dedicate come la GeForce RTX 3070 concepita da Nvidia con un TGP sino a 100 W, e la Radeon 6800S varata da AMD con 80 W di TGP. La sezione audio, migliorata con le ottimizzazioni Nahimic, conta sulla collaborazione di Harman Kardon e annovera due speaker da 2W cadauno.

La webcam (con E-Shutter) è (nel caso si disdegni l’opzione HD) da 1080p e la batteria è da 99.99 Whr, con carica rapida Super Rapid Charge in Type-C fino a 135Wh, o da 71.1 Wh con carica rapida di tipo Rapid Charge Pro. Ai timoni di comando, il costruttore ha piazzato, sempre con la i che identifica il modello Intel, processori della 12a gen Intel della serie HK (sino all’i9-12900HK), o nell’altra interazione, sino alla APU Ryzen 9 6900HX di AMD: la RAM, DDR5 4800 MHz, arriva a un massimo di 24 GB (con 8 GB saldati sulla board), mentre lo storage SSD NVMe (PCIe 4.0) tocca l’apice con i 2 TB.

La serie di notebook in questione vanta anche un’utile peculiarità che permetterà di portarsi meno cavi dietro, grazie alla revisione del cruscotto posteriore delle interfacce di input output, ora inclusivo delle porte HDMI 2.1 (segnali video sino al 4K 120 Hz). Sia il modello Intel che quello AMD hanno il jack combo 3.5 mm e il lettore di SD, ma la versione AMD comprende due USB Type-C di 2a gen (con Power Delivery a 135 W, e DisplayPort 1.4) e altrettante USB 3.2 Type-A di 2a gen, e la versione Intel ha solo una porta per l’una e l’altra tipologia di USB, ma rilancia con una Thunderbolt 4 (che, al pari della Type-C, ha DisplayPort 1.4 e Power Delivery 135 W). Tra le connessioni senza fili, primeggiano Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2.