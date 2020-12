Lenovo Legion 5: ufficiale il gaming notebook con AMD Ryzen 5

Reduce dal varo dei nuovi gaming (stante anche il supporto all’AMD FreeSync Premium) monitor G27q-20 (WQHD a 165 HZ) e G27-20 (FullHD a 144 Hz), rispettosi della vista (TÜV Rheinland), con profondità colore a 10 bit, 99% sulla scala colore sRGB, e tempo di risposta da 1 a 3 ms (per evitare effetti di motion blur), la cinese Lenovo ha ufficializzato, partendo dal mercato indiano, il Legion 5, un nuovo portatile (AMD) per videogiocatori.

Redatto in un look “industriale” simile a quello dei modelli Legion 5i e Legion 7i, nella sola colorazione Phantom Black, il nuovo notebook Legion 5 vanta uno chassis (363 x 259 x 22-24 mm, per 2.3 kg) che, spalancato, mette subito in chiaro alcuni punti di forza dello stesso: il display, un pannello LCD IPS da 15.6 pollici, risoluto in FullHD e con 120 Hz di refresh rate, presenta in alto una webcam HD (a 720p), presieduta dall’otturatore “TruBlock Webcam Shutter” per la privacy e, in basso, un mento pronunciato con la scritta “Lenovo”.

A fronteggiarlo opera una tastiera, retroilluminata in bianco, “TrueStrike” (tasti con anti ghosting, con smorzatori, e attivazione sotto il millisecondo), affiancata da un touchpad con supporto al multitocco.Al di sotto della stessa, la scheda tecnica del notebook Lenovo 5 offre un processore AMD Ryzen 5 con architettura Zen 2 e litografia a 7 nanometri, il 4600H, un esacore a 12 thread in grado di scattare da 3 a 4 GHz (Max Boost), qui affiancato da una grafica GeForce GTX 1650 Ti, predisposta da Nvidia con 4 GB di memoria DDR6 riservata, in modo da non sottrarre risorse alla RAM, DDR4 a 3200 MHz, da 8 GB, mentre lo storage, composito, prevede 1 TB di archiviazione meccanica per i dati e 256 GB come SSD M.2 PCIe NVMe per lanciare celermente app, software, e sistema operativo (Windows 10 Home). La dissipazione del calore, invece, è affidata al sistema (hardware-software) Lenovo Legion Coldfront 2.0.

Attrezzato per il Bluetooth 5.0 e il Wi-Fi ax/6, gratificante sul piano sonoro grazie ai due speaker stereo da 2W ottimizzati Harman Kardon e alle cuffie beneficiate dallo standard Dolby Atmos, il gaming laptop Lenovo Legion 5 annovera una lunga sequenza di porte che, oltre alla RJ45 per l’Ethernet, ad una HDMI 2.0 per un display esterno, al jack da 3.5 per l’headset, vedono primeggiare le USB 3.2 di 1a generazione, ben 5 (di cui una Type-C). La batteria da 60 Wh, infine, assicura – sulla carta – 8 ore di autonomia, intervenendo sulla modalità di funzionamento nel Lenovo Q-Control 3.0, e in virtù della modalità ibrida (nel Lenovo Vantage): alla bisogna, in ogni caso, è possibile ricorrere alla ricarica rapida proprietaria Rapid Charge Pro.

Attualmente, è possibile acquistare il notebook Lenovo Legion 5 nei Lenovo Exclusive Stores e sul sito ufficiale del brand, al prezzo di 75.99’0 rupie, pari a circa 855 euro, comprensivi di un anno di protezione contro danni accidentali (altrimenti prezzato a pressappoco 44 euro) e di un anno di assistenza Premium Care.