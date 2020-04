Lenovo IdeaPad 5: ufficiale il notebook low cost per il professionista in movimento

Dopo aver attenzionato la fascia alta del mercato informatico, con diversi gaming laptop e desktop, il brand cinese Lenovo si è concentrato su un segmento più low cost (689.99 dollari), attraverso il nuovo notebook Lenovo IdeaPad 5, attualmente all’esordio a partire dai mercati di USA e Regno Unito.

Lenovo IdeaPad 5, simile per dimensioni e peso (35.56 x 23.3 x 1.9, per 1.66 kg) a un DELL XPS 15, allestito nelle colorazioni alternative Platinum Grey, Light Teal e Granite Grey, esibisce un display LCD IPS da 15 pollici con risoluzione FullHD e luminosità settata a 300 nits, ottimo per l’uso anche all’aperto in quanto soggetto a un trattamento anti-riflesso: volendo, in sede di configurazione, è possibile optare per un pannello touchscreen, ma contraddistinto da “soli” 250 nits. A completamento del quadro multimediale concorrono due speaker stereo, da 2 W di potenza cadauno, rivolti verso l’utente e ottimizzati Dolby Atmos.

In ottica sicurezza, il notebook Lenovo IdeaPad 5 è provvisto di un opzionale scanner per le impronte digitali, innestato sul pulsante d’accensione, e di una webcam con otturatore, per “bendare” l’obiettivo di ripresa quando non in uso.

Secondo quanto comunicato dalle apposite pagine, ad animare l’IdeaPad 5 di Lenovo sarà il processore esacore (da 2.3 a 4.0 GHz) Ryzen 5 4500U, una APU AMD Ryzen serie 4000 provvista di scheda grafica Radeon RX Vega 6 (con 6 unità di calcolo), con ambedue i cervelli elaborativi in grado di sfruttare 8 GB di RAM e 512 GB di storage SSD M.2 PCIe.

Accreditato come in grado di raggiungere le 15 ore massime di autonomia (anche grazie alle ottimizzazioni di Windows 10 Home), col Quick Charge 2.0 che ne ripristina del tutto la capienza energetica in 3 ore e 15 minuti, il notebook Lenovo IdeaPad 5 beneficia delle ultime connettività senza fili (Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 6/ax) e dispone di un array molto completo di porte, tra cui figurano un jack combo per cuffie e microfono, una HDMI, due USB 3.1 Type-A ed una Type-C.