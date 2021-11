Lenovo AIO 520: ufficiale il nuovo computer salva-spazio con Windows 11

Lenovo, noto colosso dell’informatica mondiale, erede della divisione computeristica di IBM, ha presentato, dal suo quartier generale di Pechino, un nuovo PC tutto compreso, cioè “all-in-one”, predisposto per Windows 11, sotto il nome di Lenovo AIO 520.

Il nuovo All-In-One Lenovo AIO 520, rispettando il trend attuale che vuole una grand’attenzione da parte dei costruttori verso la sostenibilità realizzativa, l’attenzione alla salute, e il basso impatto ambientale, impiega materiali che l’Unione Europea ha certificato come eco-compatibili e risulta progettato col rispetto dei requisiti ambientali. Dal punto di vista tecnico, la parte visiva, contraddistinta da un angolo visuale pari a 178°, è affidata a un display LCD che, grazie alle cornici di appena 2 mm, ottiene il 96% di screen-to-body: nel modello specifico, si tratta di un pannello da 23,8 pollici risoluto a 1.920 x 1.080 pixel, quindi in FullHD, ben curato quanto a resa dei colori, visto che garantisce il 72% di copertura sullo spazio colore NTSC.

In ottica videoconferenze, il nuovo All-In-One Lenovo AIO 520 monta una webcam da 720p, coadiuvata da due microfoni ottimizzati con la cancellazione dei rumori ambientali, tal che l’interlocutore percepisca nitidamente la nostra voce.

Sempre nell’ambito dell’audio, l’output sonoro risulta curato da Harman Kardon. A livello, “propulsivo”, il costruttore Lenovo ha scelto un processore dell’11a generazione Intel, il quadcore (4.5 GHz massimi) a otto thread i5-11320H, realizzato nel secondo quadrimestre del 2021 con un processo litografico a 10 nanometri: il chip in oggetto non fa uso di una scheda grafica dedicata, ma di un’integratissima Intel Iris Xe che, però, per prestazioni viene accostata a una discreta GeForce MX450 di Nvidia.

Passando alle memorie, il nuovo All-In-One Lenovo AIO 520 integra 16 GB di RAM di tipo DDR4 e un hard disk senza parti rotanti, cioè a stato solido (SSD) da 512 GB: da segnalare che lo spazio d’archiviazione può essere espanso al volo, il modo molto semplice, grazie a un carrellino per hard disk da 2.5 pollici che scorre dal bordo basso, non necessitante di connettori aggiuntivi. Chiudono il quadro tecnico del nuovo All-In-One Lenovo AIO 520, attualmente prezzato a 5.399 yuan (circa 754 euro) le connettività, Bluetooth e Wi-Fi 6, come pure le porte: a tal proposito il dispositivo è equipaggiato con una RJ45 per l’Ethernet LAN, una HDMI e quattro USB Type-A (di cui un paio 2.0 e altrettante 3.2 di 2a generazione).