LEMFO LEM 10: in promo lo smartwatch simil Apple che fa da smartphone

A distanza di poco più di un anno dal varo del predecessore, lo smartwatch LEM 8, la cinese LEMFO ha promozionato il suo successore, battezzato in successione numerica LEMFO LEM 10, concepito come pieno sostituto da polso per lo smartphone nel corso delle attività sportive (e non solo).

LEMFO LEM 10 esibisce un display rettangolare LCD IPS da 1.88 pollici risoluto in 360 x 320 pixel, all’interno di uno chassis generale decisamente ispirato agli Apple Watch (anche nella collocazione della finta corona laterale, in realtà un pulsante), terminante con un cinturino che può essere personalizzato nel materiale o nel colore, grazie alle alternative in pelle nera, o in maglia milanese metallica tinta di arancio, argento, o nero.

Customizzabile anche nelle watchfaces, ben 10, popolabili ciascuna con i moduli necessari a visualizzare i dati di cui si ha bisogno per raggiungere i propri obiettivi, lo smartwatch LEMFO LEM 10 10 è gestito, lato hardware, da un processore MT6739 di MediaTek, qui associato a 1 GB di RAM ed a 16 GB di storage, comunque espandibili via schedina TF di altri 32 GB, più che adeguati per ospitare la musica, o il firmware proprietario adeguatamente localizzato in italiano.

Associato allo smartphone via Bluetooth 4.0, onde gestirne le notifiche, il LEMFO LEM 10 può in realtà fare a meno del telefono in quanto dotato di uno slot per le SIM abili a supportare le connettività 2 e 3G, ma anche il 4G/LTE (presente assieme al Wi-Fi dual band): in tal modo è possibile adoperarlo per eseguire delle telefonate mentre, ricorrendo alla fotocamera da 2 megapixel (utile anche per spy foto o selfie), prendono vita adeguate videochiamate.

In senso salutistico, LEMFO LEM 10 mette in campo la capacità di offrire un feedback alle attività sportive monitorate (comprensive della modalità multi-sport) tramite il rilevatore di frequenza cardiaca, oltre che ricorrendo al GPS integrato, supportato dalla rete di localizzazione Glonass.

Autonomo per un paio di giorni di operatività media, dopo un’ora di ricarica (via connettore magnetico) della batteria, da 780 mAh, lo smartwatch LEMFO LEM 10 è attualmente in vendita a 116.70 euro presso GearBest, con uno sconto dell’8% sul prezzo pieno, pari a 126.57 euro.