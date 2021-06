Lava Probuds: ufficiali gli auricolari true wireless con Amazon Alexa

L’importante World Music Day è stato celebrato in varie parti del mondo, e non ha lasciato insensibile il mondo della tecnologia, con Facebook che ha varato in forma iniziale i podcast in-app e le Live Audio Rooms: anche in ambito hardware non sono mancate delle novità, con i primi auricolari tws dell’emergente brand cinese Lava Mobile.

Da Lava Mobile (controllata da Transsion Holdings) arrivano, in colorazione nera opaca, partendo dall’India, gli auricolari senza fili Lava Probuds (a fine promo lancio: 2.199 rupie, o circa 85 euro, su Flipkart e Amazon), impermeabili IPX5 contro sudore e schizzi d’acqua, la cui forma è stata concepita (allo scopo di assicurarne il comfort di calzata anche dopo diverse ore di uso) dopo un’attenta analisi dei condotti uditivi, saturati ad arte mediante i gommini siliconici in-ear (disponibili in confezione nelle canoniche tre misure: grande, medio, piccolo) e un’originale angolatura del corpo.

I comandi touch si trovano sulla superficie esterna delle due unità di emissione (precisamente, sulle stanghette in stile AirPods) e supportano anche gli assistenti vocali (due tocchi a destra per l’attivazione, uno solo per la riattivazione), oltre che la gestione di chiamate e musica: all’interno, l’erogazione sonora spetta ai driver, da 11.6 mm che, secondo l’azienda, assicurano minime distorsioni sulle chiamate vocali e, soprattutto, un degno supporto ai bassi in fase di ascolto.

A coordinarne le funzionalità bada il processore MediaTek Airoha, che assicura il supporto al Bluetooth 5.0 per la connessione anche a 10 metri di distanza dalla sorgente audio, e permette il funzionamento della feature “Wake and Pair”, in base alla quale gli auricolari Lava Probuds sono già accoppiati alla fonte appena estratti dalla custodia.

Quest’ultima, dal peso di 77 grammi con gli auricolari al suo interno, carica via microUSB la propria batteria, da 500 mAh, che assicura 25 ore totali di autonomia agli auricolari, al cui interno le batterie integrate, da 55W, offrono già 5 ore di funzionamento a carica completa.