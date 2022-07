Laser Projector 1S 2022: ufficiale il nuovo proiettore smart di Xiaomi

Ascolta questo articolo

Probabilmente non sarà particolarmente nota per i suoi proiettori, quanto meno per quelli autobrandizzati, eppure Xiaomi non ha mai trascurato il segmento in questione, come dimostrato dal recente annuncio del nuovo Laser Projector 1S 2022, che va a raccogliere l’eredità del modello datato 2020.

Il nuovo Laser Projector 1S 2022 sfrutta la tecnologia di proiezione laser ALPD, scelta per suo saper assicurare immagini cinematografiche quanto a colori e qualità: queste ultime sono risolute in FullHD (1080p), che è meno del 4K del modello precedente, però superato da quello attuale in luminosità di picco (2.400 Ansi lumen vs 2.000). Grazie al rapporto di tiro pari a 1,27:1 è possibile ottenere immagini che vanno da 60 a 150 pollici: a fluidificare le scene più movimentate interviene poi la tecnologia MEMC.

Rispetto all’Amlogic T100 usato in precedenza, il nuovo processore, un quadcore Cortex A55 da 1.90 GHz, porta un +100% di prestazioni, permettendo la decodifica dei segnali in 4 e 8K, ma non solo.

Il costruttore, infatti, ha definito il nuovo Projector 1S 2022 appena listato nel suo store nazionale un proiettore del tutto intelligente, visto che è in grado di eseguire da solo la correzione automatica della distorsione trapezoidale e, in più, riesce a evitare automaticamente gli ostacoli ed a eseguire una messa a fuoco automatica. Ancora in ambito visivo, sono previste varie modalità, compresa una da gaming, che abbassa la latenza a 40 ms.

Lato audio il Laser Projector 1S 2022 annovera due speaker dimensionati a 1,75 pollici da 10W in grado di supportare il DTS-HD e il Dolby Audio, con il DSP integrato che consente di godere di un surround a 360°: in tema di connessioni con le sorgenti, sono invece presenti le porte HDMI 2.1 (con eARC), USB 3.0 e 2.0. La gestione avviene mediante i comandi vocali all’assistente XiaoAi, o via app Mijia: il prezzo, per ora relativo al mercato interno cinese, è di 5.999 yuan (circa 890 euro).