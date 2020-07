KUU K2: in promo il nuovo ultrabook low cost cinese con Windows 10

Nonostante siano trascorsi pochi mesi dal varo dell’ultrabook KUU K1, è già tempo di successione per lo stesso, con l’omonimo brand cinese che ha da poco avviato le vendite flash di lancio per il nuovo KUU K2, ovviamente animato da Windows 10, adatto alla maggior parte degli usi, dalla produttività via Office e webmail, alla grafica basilare, senza dimenticare la fruizione di film in streaming.

KUU K2, provvisto di un esile (32 x 22 x 1.6 cm) e leggero (1,350 kg) corpo in metallo di color rame chiaro, dispone di un buon numero di porte ai lati del corpo macchina: nello specifico, a sinistra è situata una HDMI per connettere uno schermo extra, una USB Type-C, ed il jack per l’alimentatore (dotato in confezione di un adattatore per le prese italiane), laddove dal lato opposto compaiono una porta USB 3.0, un jack da 3.5 mm per cuffie e microfono, ed un lettore di schede di memoria SD.

Una volta aperto, il notebook KUU K2 propone una tastiera retroilluminata con lo scanner per le impronte digitali celato nel pulsante d’accensione, ed un ampio touchpad con sovrimpressi i numeri del tastierino numerico, attivato quindi alla bisogna e non presente fisicamente. A fronteggiare l’area deputata alla digitazione, contenuto tra discrete cornici (screen-to-body dell’80%), è il display, un pannello LCD IPS (178°) da 14.1 pollici, risoluto in FullHD (secondo un aspetto panoramico a 3:2), ben leggibile anche all’aperto in quanto luminoso, sormontato da una webcam (da 0.9 megapixel) con microfono integrato, posizionata esattamente al centro della cornice alta e dotata di un selettore per la modalità privacy (che la disattiva quando non usata).

A sprintare il piccolo notebook KUU K2, sorretto da 8 GB di RAM (DDR3) e da 256/512 GB di storage SSD M.2 (meno di 450 MB/s massimi in lettura), è un processore quadcore costruito a 14 nanometri, l’Intel Celeron J4115 della famiglia Gemini Like, capace di spingersi da 1.8 a 2.5 GHz in Turbo Boost, abbinato a una scheda grafica integrata Intel UHD Graphics 600 più che sufficiente a reggere flussi video 4K@60Hz.

Abilitato alla dissipazione del calore mediante una griglia oblunga sul fondo, e provvisto delle canoniche connettività senza fili (qui in veste di Bluetooth 4.1 e Wi-Fi a doppia banda), il notebook KUU K2 (listato promozionalmente su Gearbest a 269.10 euro con uno sconto del 40% sul prezzo abituale) si avvale di una batteria da 5.000 mAh che, caricata in pressappoco 2 ore, garantisce, come autonomia, 4 ore di operatività o 12 ore in stand-by.