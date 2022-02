Kudu: ufficiale il notebook desktop replacement open source di System76

A poco meno di un anno dall’ultimo grande annuncio, il brand americano System76 ha messo in campo il nuovo notebook Kudu, un laptop che, dalle dimensioni vantate (36.09 × 25.81 × 2.90 cm. per 2.20 kg), tradisce chiaramente la sua natura di desktop replacement, mettendo in campo ottime soluzioni elaborative AMD e Radeon.

Il nuovo notebook Kudu è provvisto di un display, con tanto di trattamento opaco anti-riflesso, da 15.6 pollici, risoluto in FullHD (1920×1080 pixel), purtroppo senza opzioni QHD, ma con un notevole valore per il refresh rate, da 144 Hz: a sormontare l’area visuale è una webcam HD in grado di registrare clip a 720p, utile per le videochiamate, in concomitanza con gli speaker stereo.

Il corpo macchina del laptop Kudu di System76 (prezzato a partire da 1.799 dollari per l’allestimento con 8 GB di RAM e 256 GB di storage, sino ad arrivare al massimo di 3.442 dollari) propone davvero tante porte, tra cui un jack da 3.5 mm per il microfono, un combo jack da 3.5 mm per cuffie e microfono, quattro porte USB (tra Type-A due delle quali 3.2 e una 2.0, una 3.2 Type-C abilitata al DisplayPort 1.4), una HDMI, e una RJ45 per l’Ethernet da 2.5 gigabit. Ovviamente non mancano le connettività senza fili, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0.

Per il resto, sotto la tastiera retroilluminata RGB, il notebook Kudu non arriva ancora agli AMD Ryzen 6000 con 12 core e 4.9 GHz di boost, ma annovera il comunque notevole processore octacore (da 3.3 a 4.6 GHz) AMD Ryzen 9 5900HX, abbinato a una scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3060. In termini di RAM (DDR4 3200 MHz, dual channel) sarà possibile espandersi sino a 64 GB, laddove per lo storage SSD (NVMe PCle 3.0) si potrà montare, con 3.300 MBps di velocità in scrittura e 3.500 MBps di velocità in lettura, sino a un massimo di 4 Terabyte.

Trattandosi di un laptop, è imprescindibile il discorso autonomia, in grado di coprire la giornata di lavoro, grazie a una batteria da 48.96 Wh: in tema di sistema operativo, sarà possibile richiedere come preinstallato Linux Ubuntu o il fork proprietario Pop!_OS (con Application Library, reinstallazione Refresh che lascia intonsi i file personali in alcune cartelle, e l’ambiente grafico Cosmic Desktop), in ambedue i casi con installazione su disco criptato o normale.