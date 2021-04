System76, ufficiale il desktop professionale Linux Thelio Mira con chassis in legno

System76, noto assemblatore a stelle e strisce votato al credo open-source di Linux, dopo diversi laptop ha rimesso mano al segmento dei desktop professionali, annunciando il nuovo Thelio Mira in grado di rivestire l’hardware degno di una workstation con uno chassis (436,35 × 253 × 331 mm) in alluminio e legno, con quest’ultimo che può essere selezionato secondo 5 finiture diverse, per adattarsi ad ogni gusto o arredamento.

All’interno, l’elegante Thelio Mira propone processori AMD Ryzen di 3° o 4° generazione, con un excursus che va dall’hexacore a 12 threads (da 3.6 a 4.2 GHZ) AMD Ryzen 5 3600 sino al Ryzen 9 5950X, dotato di 16 core e 32 threads (da 3.4 a 4.9 GHz), mentre la GPU, Nvidia, di base una GT 1030, può essere sostituita con modelli GTX (1650 Super) RTX (3070, 3090) o Quadro (dalla RTX 4000 alla RTX 8000), anche a seconda delle porte che si intende avere per la configurazione multi-display.

Lato memorie, il computer Thelio Mira di System76 propone RAM single channel sempre DDR4, con anti-errore ECC, da 3.200MHz, partendo da 8 ed arrivando a 128 GB, con lo storage che conferma l’ottima configurabilità del sistema: nel caso specifico, l’utente, pur partendo da soli 240 GB di SSD M.2 (ovviabili con un disco a stato solido da 8 TB), può abbinare un ulteriore SSD (M.2, max 8 TB), e un’unità da 2.5 pollici, a scelta tra un disco meccanico da 20 TB massimi e un SSD sino a 16 TB. Il totale per l’archiviazione può quindi arrivare anche a 36 GB complessivi.

Alimentato fino a 1.000 W di potenza, e con un sistema di smaltimento del calore dal basso verso l’alto (con radiatore provvisto di tubo in rame e tecnologia a cambio di fase, e ventole da 140 mm), il desktop professionale Thelio Mira monta un modem per il Wi-Fi 6 ed il Bluetooth 5.0 mentre, in esterna, sono ravvisabili tutte le porte necessarie, tra cui 8 USB 3.2 di 2° generazione (una Type-C), 5 jack da 3.5 mm, una Ethernet LAN da 2.5 Gbps, e un’uscita audio ottica S / PDIF.

A coordinare tutto l’hardware del desktop Thelio Mira, prezzato sullo store ufficiale a partire dall’importante cifra di 1.499 dollari, concorre il sistema operativo a 64 bit Linux Ubuntu 20.04 LTS o Pop! OS 20.10 / 20.04 LTS.