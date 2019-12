Kospet Sonda, smartwatch sportivo ma elegante con listino low cost

Abituata a stupire con smartwatch sportivi dall’aspetto elegante, come gli ultimi Prime e Vision, la cinese Kospet non si è smentita e, anzi, ha confermato la propria fama con l’ultimo wearable Kospet Sonda, attualmente in commercio – a seconda dello store – tra i 27 ed i 29 euro.

Kospet Sonda ha un corpo (48.5 x 48.5 x 13.5 mm, per 49 grammi) – impermeabile IP68 contro sudore, pioggia, ed acqua da piscina – in alluminio misto a zinco e magnesio, con la back-cover in fibra di carbonio texturizzata 5D ed il “tettuccio” in vetro temperato 9H: il cinturino, in silicone grado alimentare, risulta resistente, avendo superato il test CA65 Pro.

Sotto un display circolare da 1.3 pollici, risoluto a 240 x 240 pixel, e con watch face intercambiabili, l’interno del Kospet Sonda ospita un processore Nordic NRF52832 ed una batteria ai polimeri di litio (da 250 mAh) capace (una volta caricata completamente in 2 ore) di 60 giorni di autonomia in stand-by, ridotti a comunque notevoli 15 giorni in uso medio con le principali mansioni ottemperate.

Connesso col Bluetooth 4.2 allo smartphone, il Kospet Sonda, già di suo provvisto di calendario, calcolatrice, preciso sistema di previsioni meteo, gestisce le notifiche dallo smartphone, relative ai messaggi ed alle chat o social app più popolari (Facebook, WhatsApp, Twitter, WeChat, etc), permette di accettare o rifiutare le chiamate, e di controllare la fotocamera dello smartphone.

Salutisticamente, già equipaggiato di contapassi, stima delle calorie bruciate, di conteggio della distanza percorsa o della durata dell’allenamento, di analisi del sonno (durata, risvegli, sonno profondo, con annessi consigli di respirazione), di avvisi anti sedentarietà, permette di attenzionare 8 attività sportive (camminata, corsa, ciclismo, badminton, football, basket, salto con la corda e, ovviamente, nuoto) ottenendo – per l’app Dafit – i feedback dell’organismo mediante il cardiofrequenzimetro, capace di rilevare battito e pressione per 24 ore, e grazie all’accelerometro (G-Sensor) Bosh BMA421.