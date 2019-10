Kospet Prime e Kospet Vision: ufficiali gli smartwatch con doppia fotocamera

Specializzata in smartwatch low costo all’avanguardia, la cinese Kospet, dopo il suggestivo modello dedicato ai Transformers, torna in campo – a estate finita – con una doppietta di nuovi wearable da polso di schermo muniti, rappresentati dagli inediti Kospet Prime e Kospet Vision.

Kospet Prime (attualmente in promozione nella sola colorazione nera a 146.11 euro, con uno sconto del 30% sul prezzo abituale, di 209.78 euro) marca la differenza dai competitor sin dal display circolare, un touchscreen IPS da 1.6 pollici (+15% sulla media del settore), risoluto a 400 x 400 pixel (354 PPI), sotto il quale si cela un processore MediaTek a quattro core, 3 GB di RAM e ben 32 GB di storage per la musica personale e le app tratte (anche via Wi-Fi n dual band) dallo store di Android Nougat 7.1.1.

Grazie alla fotocamera laterale da 8 megapixel, l’impermeabile (IP67) Kospet Prime può scattare foto, le cui anteprime saranno mostrate sul menzionato display, protetto da un vetro Gorilla Glass, ma è con la fotocamera frontale – da 2 megapixel – che arrivano feature esclusive, come la possibilità di effettuare delle videochiamate (presente lo slot per una nanoSIM) e lo sblocco facciale (Face ID).

Naturalmente dotato di Bluetooth 4.0 per le notifiche da smartphone, e dell’accoppiata GPS/cardiofrequenzimetro per parametrare i propri allenamenti o movimenti, il nuovo wearable di Kospet – dotato di cinturini facilmente sostituibili – punta a risolvere anche l’atavico problema dell’autonomia degli smartwatch, attraverso una batteria da 1.260 mAh (+40% rispetto alla maggior parte dei rivali) accreditata di 7 giorni di autonomia, con le sole feature essenziali sbloccate, che scendono a 3 senza giungere a compromessi a proposito dei sensori sfruttati.

Più sportiveggiante nello stile, il Kospet Vision (nelle nuance nero/blu e nero/rosso, promozionato a 137.41 euro, con uno sconto del 25% sul prezzo finale di 183.22 euro) condivide col Prime il sistema operativo, l’hardware computazionale (basato su un quadcore MTK6739 da 1.25 GHz e comprensivo di memorie da 3+32 GB), la presenza di una nanoSIM 4G, l’integrazione di un modulo per il Wi-Fi dual band (qui ac) e per il Bluetooth 4.0, oltre all’approccio dual camera: la fotocamera frontale, però, qui arriva a 8 megapixel, rendendolo idoneo anche per i selfie, mentre quella laterale arretra leggermente, a 5 megapixel. All’interno del telaio, sempre IP67, dietro il display IPS da 1.6 pollici (meno risoluto, a 320 x 320 pixel), la batteria è più piccola, pari a 800 mAh.