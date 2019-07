Con la bella stagione che entra nel vivo, si tende a passare molto più tempo all’aperto e, grazie agli smartwatch attuali, ed alle cuffie true wireless, ciò è sempre meno un problema anche per chi, non potendo optare per un buon detox digitale (magari grazie al Punkt MP02), ha la necessità di restare sempre connesso col mondo attraverso quello “stargate” che, ormai, è diventato lo smartphone.

A tal proposito, Kospet ha proposto il nuovo smartwatch Optimus Pro (con watchface dedicata al capo dei Transformers) che, sotto un display circolare AMOLED da 1.39 pollici con risoluzione da 454 x 454 pixel, coronato da una cornice in materiale ceramico, cela un hardware da vero smartphone (con un’impostazione non dissimile dal Nubia Alpha), con un processore a 4 core (1.25 GHz) MTK6739 abbinato a 3 GB di RAM e ben 32 GB di storage, ideali per ospitare la propria musica (ascoltabile via altoparlante o cuffie Bluetooth), e le applicazioni scaricate da Android Nougat 7.1.1 o (presente il dual boot) Lite OS, un fork incaricato di massimizzare l’autonomia, in stand-by (normalmente stimata tra i 5 ed i 7 giorni), della batteria, da 800 mAh.

All’interno del suo chassis certificato IP67, il Kospet Optimus Pro – attualmente scontato del 20% su Aliexpress (con listino da circa 144 euro) – custodisce anche un modulo fotografico da 8 megapixel (sebbene sia possibile controllare da remoto la fotocamera dello smartphone), oltre a varie connettività, come il Bluetooth 4.0 (per gestire anche chiamate, messaggini, e notifiche da smartphone Android/iOS), e il 4G (via microSIM), localizzando con precisione (GPS con Glonass) gli sforzi della feature contapassi presente, in ottica salutistica, assieme al monitoraggio del sonno ed a quello della frequenza cardiaca.

Dalla Danimarca, via brand Libratone (un’autorità quanto a tecnologie del suono con design eleganti ed originali), arrivano gli auricolari Track Air e Track Air+ (con cancellazione attiva del rumore, settabile via app) che, provvisti in esterna di pratici controlli touch, all’interno di ogni loro esile (5.6 grammi) unità, impermeabile (IPX4 contro sudore e schizzi d’acqua), includono un modem per il Bluetooth 5.0, e un doppio microfono utile (anche) per una voce nitida durante le chiamate.

L’autonomia dei Libratone Track Air/Track Air+ varia a seconda dell’assenza o dell’implementazione del sistema ANC (active noise control) con il primo modello che arriva a 6 ore, ed il secondo che si spinge sino alle 8 ore di playing musicale, potendo comunque beneficiare, riposte nell’apposita custodia, di altre 3 ricariche complete. In arrivo per fine mese, gli auricolari true wireless Libratone Track Air/Track Air+ saranno prezzati con un listino, rispettivamente, di 139 e 199 euro.