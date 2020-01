Kospet Prime SE: ora più economico, ma sempre con Face ID e chiamate in 4G

A estate conclusa, la cinese Kospet ufficializzò lo smartwatch circolare Kospet Prime, provvisto di nanoSIM 4G per le chiamate, e di una duplice fotocamera, con quella frontale che abilitava financo lo sblocco facciale, frenato nel successo dal prezzo di commercializzazione, alto sia in fase finale che di promozione. Col fine di rimediare a ciò, ma di conservare i pregi del precedente modello, ora arriva sul mercato il successivo Kospet Prime SE.

Sempre impermeabile, Kospet Prime SE conserva il display circolare, protetto dal Gorilla Glass, con 1.6 pollici risoluti a 400 x 400 pixel, e ottimi angoli di lettura (IPS): al di sotto, opera il processore quadcore (1.25 GHz) MTK6739, abbinato con la GPU PowerVR GE8100 ma, primo compromesso, calano le memorie, ora da 1 GB per la RAM e da 16 GB per lo storage, sul quale albergano Android Nougat 7.1.1 (debitamente localizzato in italiano), le app scaricate – via schedina 4G o Wi-Fi n – dal Play Store, ed i file dell’utente.

La batteria, ancora da 1.260 mAh, caricabile in 2 ore, assicura 168 ore di stand-by, ovvero 72 ore di riproduzione musicale senza sosta o 48 ore di uso medio reale, che scendono a 8 di chiamate continue e 6 utilizzando il GPS (con A-GPS/Glonass), utile per il tracciamento della posizione, e per fornire un feedback ulteriore (rispetto al cardiofrequenzimetro) alle attività sportive monitorate (tra cui calcio, basket, ciclismo, camminata, e corsa). Il modem Bluetooth 4.0, invece, assicura il join con gli smartphone Android (dal 5.1) e iOS (dal 9.0).

Tra le dotazioni tecniche confermate, spiccano – naturalmente – le due fotocamere di bordo, con quella principale (di lato) da 8 megapixel e quella frontale da 2, sfruttabile per selfie, videochiamate (magari con Skype, Messenger, o WhatsApp), e – appunto – Face ID (quale sblocco securtivo per l’accesso al wearable).

Provvisto, però, di un cinturino intercambiabile in silicone, sempre con uno chassis metallico di color nero attorniato da una lunetta in ceramica, il Kospet Prime SE è in promozione lancio su Gearbest, per i primi 1.000 pezzi, dal 30 Dicembre al 12 Gennaio, al prezzo scontato (del 32%) di 91 euro, col listino finale, che – poi – recherà la cifra di 132.97 euro.