Kospet annuncia i nuovi smartwatch rugged Tank T2 e M2

Dopo l’ultimo modello visto nel 2021, si torna a parlare del marchio cinese Kospet che, nelle scorse ore, ha ufficializzato due nuovi smartwatch corazzati, i Kospet Tank T2 (sul mercato dal 15 Gennaio a 129,99 dollari, in pre-vendita da oggi a 99,99 dollari) e Tank M2 (sempre in vendita dal 15 Gennaio, a 119,99 dollari, ma in prevendita da oggi a 89,99 dollari), ambedue accompagnati da una companion app per l’analisi approfondita dei dati raccolti.

Il Kospet Tank T2 ha un telaio resistente a immersioni sino a 50 metri, impermeabile IP69K, resistente a condizioni estreme (di temperatura, umidità, ambienti salini o acidi, sbalzi termici da -40 a + 70 gradi celsius): la forma è circolare e presenta in alto un vetro di grado 9H a protezione del display, un pannello da 1.43 pollici, risoluto a 466 x 466 pixel, del tipo AMOLED, con always on, in modo da mostrare sempre delle info senza impattare sulla batteria.

Quest’ultima, al cobalto, è da 410 mAh e, in uso intenso, offre 8/12 giorni di autonomia, che diventano 10-15 con un uso intenso: volendo, però, con la disattivazione delle principali funzioni nella low battery mode, si arriva a coprire i 50 giorni di funzionamento. Il cuore pulsante del wearable è un processore Realtek 8763EW coadiuvato da una RAM pari a 64 KB e da uno storage che arriva a 128 MB: i processori di bordo permettono di tracciare il sonno, la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue, il consumo delle calorie e i passi compiuti. Sportivamente parlando, il device misura 70 attività sportive, 6 delle quali in automatico.

Sempre certificato MIL-STD-810H, IP69K, e immergibile sino a 5 atmosfere, il Kospet Tank M2, previsto in arancione, nero e rosso, condivide con il modello appena visto il set elaborativo (Realtek 8763EW, RAM da 64 KB, storage da 128 MB), la copertura di 70 attività sportive (6 in rilevate in automatico). Rimane il tracciamento del sonno, nelle sue varie fasi, e quello della frequenza cardiaca e della saturazione dell’ossigeno nel sangue (via Bio Tracker PPG).

Predisposto anche per controllare la musica dello smartphone, e per rispondere dal polso alle telefonate, il Kospet Tank M2, sotto il vetro di durezza 9H, ha però un display IPS diagonalizzato a 1,85” e risoluto a 320 x 385 pixel: la batteria al cobalto è da 380 mAh e offre un’autonomia di 10/15 giorni in uso standard, che scendono a 5/7 in uso intenso, spingendosi però a 45/60 giorni ricorrendo alla modalità risparmiosa low-battery.