JVC lancia i nuovi auricolari compatti true wireless HA-A30T con ANC

Ascolta questo articolo

Dopo i Gumy Mini dello scorso Settembre, il marchio giapponese JVC torna a occuparsi di auricolari senza fili, col modello ergonomico Compact True Wireless HA-A30T, cadenzato nelle colorazioni alternative azzurro, nero, bianco, verde e rosa, già disponibile all’acquisto su Amazon, al prezzo di 94.99 euro.

Il nuovo modello di auricolare tws di JVC, immune a sudore e schizzi d’acqua (IPX4), adotta una colorazione unica sia nel corpo che nei gommini siliconici (3 misure), per offrire un fil rouge stilistico, interrotto solo dal breve frame metallico argentato, per altro funzionale a proteggere il microfono dall’esposizione diretta al vento, tal da consentigli di contribuire a chiamate nitide anche nelle giornate più flagellate dai soffi di Eolo. La custodia, a scrigno, è rotonda e liscia, e quindi non dovrebbe impigliarsi nel luogo in cui la si riporrà, che sia una tasca o una borsa.

Partendo dagli elementi tecnici, ambedue le unità, usabili anche una per volta, dispongono dei comandi touch: tra questi spiccano, su ambedue gli HA-A30T, il tocco per mutare rapidamente il microfono, e quello per la funzione “Touch & Talk” che, previo piccolo tocco della gemma d’emissione, abbassa il volume per poter parlare con chi sta accanto senza dover sfilare gli auricolari. Sull’unità di sinistra, si attua il controllo del volume.

L’interno ospita driver al neodimio da 6 mm, con 20 – 20000 Hz di risposta in frequenza e 16 Ohm di impedenza: la connessione con la sorgente si verifica appena gli HA-A30T vengono estratti dalla custodia (per poi spegnersi una volta riposti nella stessa), e viene gestita tramite il Bluetooth 5.2 (classe energetica 1, codec SBC, profili AVRCP, A2DP ed HFP). Il costruttore ha previsto anche una modalità a bassa latenza, ideale per sincronizzare alla perfezione audio e video, quando si gioca o guarda un film. Trattandosi di un modello premium, la coppia di auricolari JVC HA-A30T, i più piccoli e leggeri (4.2 grammi) nel listino del costruttore, non si fa mancare la cancellazione attiva del rumore che, però, impatta sull’autonomia.

JVC, infatti, dichiara che i suoi auricolari HA-A30T possono raggiungere (dopo 2 di carica) le 9 ore di autonomia, che scendono a 7 con la riduzione del rumore: con la custodia (circa 28 grammi), caricabile in 2.5 ore via microUSB, si arriva a 21 ore complessive solo con ANC spenta visto che, diversamente, si cala a 17 ore: in compenso, è presente una tecnologia di ricarica rapida, che in 10 minuti procura 75 minuti di audio playing aggiuntivi.