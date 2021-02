Jumper EZpad Pro: in promo il detachable animato da Windows 10

Lo specialista dei notebook a basso costo, il brand cinese Jumper, dopo l’ultima comparsata settembrina, torna a farsi vivo nel panorama dei laptop per gli utilizzi base col nuovo Jumper EZpad Pro, capace di diventare un semplice tablet staccando la tastiera (ad aggancio magnetico) e ricorrendo alla modalità ad hoc prevista dal sistema operativo scelto, Windows 10.

Jumper EZpad Pro (28,70 x 18,00 x 1,00 cm, per 600 grammi) adotta cornici tipiche di un tablet per una corretta impugnatura, attorno al display, un pannello LCD IPS da 11.6 pollici con aspetto panoramico a 16:9, ottimi angoli di visione (178° in quanto IPS), risoluto in FullHD (1.920 x 1.080 pixel). Le webcam a bordo, lungo il lato lungo superiore, sono due: quella anteriore per le videochiamate arriva a 2 megapixel mentre, sul retro, è integrato un sensore per le riprese dei soggetti terzi, e per la scansione dei documenti.

Sotto il “cofano”, Jumper ha motorizzato il suo EZpad Pro con un processore quadcore (da 1.1 a 2.2 GHz in Turbo Boost), l’Intel Celeron N3450 a 14 nanometri del 2016, supportato dalla grafica integrata, di 9a generazione, Intel HD Graphics 500 da 700 Hz: la RAM (LPDDR4) arriva a 8 GB, mentre lo storage (purtroppo solo un eMMC 5.1) tocca quota 128 GB, risultando comunque espandibile via microSD di altri 128 GB.

Lungo il perimetro della sezione tablet, il Jumper EZPad Pro, dotato delle classiche connettività senza fili Wi-Fi (dual band) e Bluetooth (4.0), annovera, in ottica espandibilità, una porta USB 3.0, una USB Type-C (solo trasferimento dati, senza DisplayPort o power delivery), una micro HDMI, un jack da 3.5 mm, il succitato lettore di microSD, e l’ingresso DC per alimentare la batteria, dimensionata a ben 9.000 mAh di capienza energetica.

Disponibile nella sola colorazione grigia, il convertibile detachable Jumper EZpad Pro può essere acquistato presso lo store ufficiale su Gearbest, in offerta lampo al prezzo di 254,10 euro, con uno sconto del 41% sul prezzo abituale, pari a 427,74 euro.