Jib True: ufficiali gli auricolari true wireless low cost di Skullcandy

Il formato degli auricolari true wireless è indubbiamente molto comodo, visto che priva dell’ingombro dei cavi, ma richiede una tecnologia che, solitamente, ne tiene lontana l’utenza di massa, sia per complessità che per prezzi d’accesso. L’americana Skullcandy, focalizzata sul lifestyle e la tecnologia giovanile sin dalla sua fondazione, ha fornito una soluzione al problema in questione attraverso i semplici, economici, ma completi auricolari Jib True.

Realizzati nelle colorazioni True Black e Blue (con custodia in tono che, nel secondo caso, ha l’interno in un vivace arancio), gli auricolari Jib True risultano ideali per lo sport, grazie alla certificazione IPX4 contro sudore e schizzi d’acqua, pioggia compresa, con un design in-ear (contrassegnato da vari gommini siliconici nelle classiche tre misure S/M/L) perfettamente fonoisolante rispetto ai rumori esterni. In ogni caso, per assicurare chiamate nitide, è presente un sistema a doppio microfono

La qualità d’emissione sonora degli auricolari Jib True di Skullcandy è affidata a driver dinamici da 6 mm, pulsanti nei bassi, equilibrati nei medi (con sessioni di chitarra per nulla sacrificate), non troppo attenuanti sugli alti.

Stante l’innesto della connessione Bluetooth 5.0 (con probabili codec AAC ed SBC) in appoggio ad ambedue le unità, queste ultime possono essere usate assieme, o una per volta (Solo mode), sì da aumentare l’autonomia d’ascolto che, pari a 6 ore (in virtù delle microbatterie degli auricolari), arriva a un totale di 22 ore (un paio in più degli OnePlus Buds Z, che però hanno la ricarica rapida) grazie ai 3 cicli di ricarica (corrispondenti a 16 ore) offerti dalla custodia in dotazione (caricabile via microUSB)..

Capaci di accendersi e di connettersi appena estratti dal guscio di ricarica, gli auricolari true wireless Jib True (già acquistabili sul sito ufficiale del brand, a 49,99 euro) dispongono di comandi, via pulsanti, per regolare il volume, gestire la musica (es. stop, play, salta traccia), le chiamate in vivavoce, e chiamare in causa quelli che sono i concierge virtuali compatibili (Siri e Google Assistant), in modo da poter svolgere alcune routine senza dover estrarre lo smartphone dalla tasca.