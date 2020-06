JBL LIVE 300TWS: auricolari senza fili iper autonomi con focus sulla musica

Un recente studio ha appurato come più del 90% dei giovani europei utilizzi, per una media di 3 ore al giorno, un paio di auricolari, per ascoltare la musica (e gestire le telefonate). La losangelina JBL (dal nome del fondatore, James Bullough Lansing) ha colto la palla al balzo per proporre, in particolar modo all’indirizzo dei giovani, un paio di auricolari cable free, i JBL LIVE 300TWS, caratterizzati dalla proverbiale attenzione del marchio al suono, sposata con una notevole autonomia, e a feature smart premium.

Presentati come resistenti a polvere e sudore, stante la certificazione IPX5, i nuovi auricolari true wireless JBL LIVE 300TWS risultano comodi da indossare, in quanto molto leggeri (67.3 grammi), e isolano dai rumori esterni in modo passivo, mediante il loro form factor di tipo in-ear.

Il ricorso alla modalità “TalkThru” permette di percepire il parlato di chi è accanto o di un annuncio in stazione, abbassando (per poi rialzarlo) il volume a suon di tap esterni, mentre l’utilizzo della funzione “Ambient Aware” consente, in ottica sicurezza, di percepire i suoni ambientali, ad esempio nel caso ci si alleni a bordo strada.

Provvisti di driver da 5.6 mm con sensibilità quantificata in 95 decibel, attrezzati con un chip per il Bluetooth 5.0 (ottimizzato con i profili HFP 1.6, AVRCP 1.5, e A2DP 1.3), gli auricolari JBL LIVE 300TWS ottengono – dalle microbatterie da 55mA – 6 ore di autonomia, che la custodia allegata (inclusiva di 450mAh di energia propria) permette di estendere a un totale di 20. Il controllo degli stessi, anche per la gestione delle chiamate stereo, avviene mediante il tocco, con ulteriori setting, ad esempio relativi al concierge virtuale da interpellare (tra Assistant ed Alexa), attuabili ricorrendo alla companion app My JBL Headphones.

Destinati a raccogliere l’eredità dei Tune 220TWS, in commercio anche in Italia, per 99 euro, da fine 2019, inizialmente gli auricolari JBL LIVE 300TWS saranno disponibili, presso l’e-commerce ufficiale del brand e alcuni rivenditori, al prezzo di 149 euro nella sola livrea nera cui, col tempo, si aggiungeranno le alternative cromatiche in blu e bianco.