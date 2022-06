JBL annuncia nuovi auricolari true wireless, tra cui i Live Pro 2 e i Tune Flex

Ascolta questo articolo

JBL, marchio statunitense del gruppo Harman Kardon (a sua volta controllato da Samsung), reduce dal varo anche in Italia dei diffusori attivi JBL 4305, ha annunciato per il mercato italiano un poker di 4 nuovi modelli di auricolari true wireless, tra cui i nuovi Live Pro 2 e Tune Flex, assieme ai già visti (al CES 2022) Reflect Aero (149 euro in bianco, nero, verde, blu) e Quantum (149 euro, solo in nero).

Realizzati nelle quattro colorazioni (argento, blu, nero, rosa, i leggeri (4.8 grammi a unità) auricolari Live Pro 2 (già in vendita su Amazon, al prezzo di 149 euro) hanno la forma a stanghetta con i gommini ovali per l’isolamento passivo: impermeabili IPX5, si concedono comunque 6 microfoni non solo per assicurare chiamate nitide, ma anche per la cancellazione attiva del rumore, ANC. Quest’ultima gode della funzione True Adaptive Noise Cancelling, che campiona il rumore 50mila volte al secondo nel realizzare la contro-frequenza neutralizzante, e della modalità Smart Ambient, per restare consapevoli di quel che accade intorno.

L’interno ospita i driver da 11 mm, con variazioni sull’audio attuabili dall’app JBL Headphones, usabile anche per personalizzare i controlli dei tocchi esterni, con i quali è anche possibile richiamare l’assistente vocale (Alexa o Assistant). Ovviamente, una parte importante è riservata al modem per il Bluetooth 5.2, che supporta i profili AVRCP V1.6, A2DP V1.3, e HFP V1.7 e che, soprattutto, una volta associati gli auricolari alla sorgente (in modo rapido col Google Fast Pair), permette di switchare in modo automatico da una fonte all’altra, stante il supporto al dual connect verso due dispositivi in contemporanea.

L’autonomia degli auricolari JBL Live Pro 2 è di 10 ore, cui si aggiungono le 30 ore messe a disposizione dalla custodia (48.4 grammi), caricabile anche in Wireless Qi: nel non tenere l’utente troppo a lungo lontano dalla propria musica preferita, la ricarica rapida gli permetterà di recuperare 4 ore d’ascolto in 15 minuti di rabbocco.

Gli auricolari JBL Tune Flex, in arrivo ad Agosto (nei colori bianco, trasparente, blu, nero, per 99.99 euro), sono di tipo open format con stanghetta: di base operano come plug-free, per coloro che trovano fastidio nei gommini ma, grazie a un sistema di fissaggio interno, permettono il ricorso alle punte in gomma, contenute nella confezione d’acquisto in 3 formati, aperti o isolanti.

Impermeabili IPX4 contro sudore e schizzi d’acqua, grazie ai 4 microfoni di bordo (due per unità), supportano la cancellazione attiva del rumore, ANC, con annessa modalità Smart Ambient per scegliere quanto del mondo circostante lasciar trapelare. I comandi sono ovviamente touch, e l’autonomia va dalle 8 ore, con le sole unità che fanno a meno dell’ANC, alle 32 ore totali, cui la custodia contribuisce con le sue 24 ore.