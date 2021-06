Jaybird Vista 2: i primi auricolari tws al mondo con resistenza militare

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Rispetto al primo modello, i miglioramenti ci sono e non sono pochi: considerando il lieve aumento di prezzo rispetto al primo modello, direi che risultano anche più convenienti. Quanti hanno potuto già testarli in anteprima, però, evidenziano giustamente come anche i Vista 2 siano ingombranti al pari dei primi esemplari: a esser pignoli, poi, l'aggiunta del codec aptX (qualità assimilabile a quella di un CD) sarebbe stato il non plus ultra.