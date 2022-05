Jabra Talk 65: ufficiale l’auricolare mono Bluetooth per lavoro e svago

Ascolta questo articolo

Dopo la messa in campo al CES 2022 degli auricolari sportiveggianti Elite 4 Active, il brand danese Jabra è tornato a farsi vivo annunciando diverse novità, tra cui un miglioramento degli auricolari Talk 15 e Talk 25, e l’esordio del nuovo modello di earable “Talk 65”.

Concepito per coloro che necessitano di rimanere sempre connessi, sia per lavoro che per svago, il Talk 65 è un auricolare mono che, però, per design, può essere comodamente indossato tanto sull’orecchio di destra quanto su quello di sinistra, rimanendo sempre ben ancorato. Le dimensioni (110,7 mm x 61 mm x 25,4 mm) e il peso (20 grammi) gli permettono di essere indossato a lungo, senza alcuno stress tangibile, anche all’aperto, grazie alla certificazione IP54.

Di base, dietro uno speaker piuttosto potente (date le dimensioni), con una potenza massima di 5 mW, l’auricolare Jabra Talk 65 monta un driver da 10.3 mm, con risposta in frequenza da 20Hz a 20000Hz, e impedenza a 32 Ω: grazie a due microfoni MEMS, viene supportata la cancellazione del rumore sino all’80%, in modo da assicurare chiamate nitide anche in ambienti molto caotici.

Implementato col Bluetooth, il Jabra Talk 65 supporta la connessione con la sorgente sino a 100 metri di distanza, in modo stabile, beneficiando tra le altre cose del supporto al codec SBC ed ai profili AVRCP v1.6, A2DP v1.3, HSP v1.2, e HFP v1.7. Secondo il costruttore, è possibile appaiarlo (NFC) sino a 8 dispositivi, tenendone due connessi in simultanea, in modo da poter passare ad esempio dal computer al telefono al sopraggiungere di una chiamata.

Tra le funzioni smart dell’auricolare Jabra Talk 65, prezzato sullo store ufficiale a 99 euro, figurano lo streaming dalle app, la ricezione delle indicazioni GPS, e il ricorso via one-touch ai concierge virtuali Assistant o Siri: sul versante dell’autonomia, una volta caricato in 150 minuti, assicura sino a 17 giorni di stand-by o massimo 14 ore di conversazioni. In occasione del lancio del nuovo prodotto, Jabra ha anche reso noto d’aver aggiornato i già esistenti modelli precedenti. Jabra Talk 15 e Talk 25, con Bluetooth 5.0, portandoli rispettivamente a 7 e 9 ore di autonomia.