Jabra Enhanced Plus: ufficiali gli auricolari tws che fanno anche da apparecchio acustico

All’insegna di un progetto percorso similmente da Nuheara con gli auricolari IQbuds2 Max, anche il marchio danese Jabra ha pre-annunciato, con arrivo inizialmente negli USA, verso fine anno, in negozi ove sia possibile effettuare un test dell’udito, gli auricolari senza fili Jabra Enhanced Plus, adatti agli utenti con difficoltà uditive (live o moderate) ai quali promettono “un vero miglioramento di livello medico” grazie al contributo della consociata GN Hearing, specializzata in apparecchi acustici.

Simili in tutto a un paio tradizionale, gli Enhanced Plus di Jabra sono auricolari piuttosto piccoli, persino più compatti (del 50%) rispetto ai già minuscoli Elite 75t, impermeabili secondo la certificazione IP52 (contro sudore e schizzi d’acqua), predisposti per l’uso di “codec di alta qualità per una forte qualità del suono in streaming“, con microfoni beamforming e controlli touch per gestire musica e chiamate.

Non mancano, ovviamente, dei cappucci siliconici di diverse misure per una comoda calzata, e una robusta autonomia: in tal senso, le microbatterie della due unità assicurano 10 ore di funzionamento, che arrivano a un totale di 30 ore affidandosi alla custodia di protezione e trasporto. A differenziare gli auricolari true wireless Enhanced Plus di Jabra dalla concorrenza è la presenza di un quartetto di tecnologie, settabili via app multipiattaforma (Android / iOS), in supporto degli utenti affetti da ipoacusia.

Nello specifico, è possibile ottenere un suono naturale mediante il Warp Compressor che, in sostanza, analizza il suono come farebbe l’orecchio umano: necessitando di ottenere un parlato chiaro e un certo comfort uditivo anche negli ambienti più rumorosi, si può ricorrere alla Riduzione digitale del rumore.

Sempre in relazione alle funzioni supportate dagli auricolari tws Enhanced Plus di Jabra, la funzione direzionale nota come “Binaural Beamformer“, invece, consente all’utente di concentrarsi su quel che ritenga più importante isolando i rumori che giungono dal davanti mentre – nell’amplificare il suono – tornerà certo utile l’opzione che sopprime il feedback digitale (cioè il risuono acuto che spesso si percepisce alzando il volume).