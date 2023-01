ISE 2023: ecco le ultime creazioni di Lenovo, Panasonic ed LG

Ascolta questo articolo

In vista della fiera ISE (Integrated Systems Europe) 2023 di Barcellona, Lenovo, LG e Panasonic hanno presentato le loro innovazioni in tema di tecnologie audiovisive spaziando tra lavagne smart, digital signage e proiettori.

Lenovo ThinkSmart View Plus è una soluzione ideale per le sale riunioni e i contesti di postazione da lavoro condivisa. Di base propone un display da 27 pollici che può anche essere attaccato alla parete via aggancio VESA e usato in tandem per un PC. In ogni caso ThinkSmart View Plus è piuttosto autosufficiente essendo animato dal processore Qualcomm QCS8250 che coordina una webcam 4K IRGB, con miglioramento dell’immagine e inquadratura automatica via AI, e si occupa anche dell’audio, sostanziato in due altoparlanti da 5 W e quattro microfoni.

Capace di supportare le riunioni via Microsoft Teams, ThinkSmart View Plus, animato da Android, permette all’utente di lavorare in contemporanea con altri collaboratori in progetti complessi attraverso una penna capace di funzionare sull’applicativo Microsoft Whiteboard. Sempre in tema di dotazioni hardware, vi è il modulo per il Wi-Fi 6 e diverse porte, tra cui due USB Type-A, un RJ45 per l’Ethernet, una HDMI, una DisplayPort, una USB Type-C e un jack per cuffie da 3,5 mm.

Per il prezzo di 2.370 euro (mercati EMEA, metà 2023), vi sarà in dote anche un anno di utilizzo di soluzioni software come ThinkSmart Professional Services (che aiuta nell’impostare/configurare e nell’integrare “ogni soluzione nelle piattaforme di comunicazione unificate esistenti“), ThinkSmart Professional Services (assistenza da remoto sui prodotti ThinkSmart dei tecnici di Lenovo), ThinkSmart Manager (suite per la gestione della collaborazione). Sono inoltre previsti 3 anni di Lenovo Premier Support per ricorrere a tecnici esperti 24/h ogni giorno dell’anno.

Assieme a tale prodotto, Lenovo ha annunciato, in favore dei ThinkSmart Core e ThinkSmart One, anche il Lenovo IP Controller, un display AV over-IP con connettività Ethernet (CAT5e), compatibile con PoE, provvisto di una porta HDMI, che può essere installato anche a 100 metri dal PC senza installazioni complesse, estensori o alimentazioni da tavolo, in favore di tutti coloro che necessitano di “HDMI on table e di connettività IP con compatibilità PoE.“. Secondo l’azienda, Lenovo ThinkSmart One con IP Controller arriverà ad Aprile in alcuni mercati, per 3.434 euro.

Dopo l’annuncio nel 2022, arriverà nel Febbraio del 2023 per 2.969 euro la ThinkSmart One basata su Windows . Adatto a spazi dedicati all’home office, ma anche a sale riunioni di piccole e medie dimensioni, questo prodotto è mosso da processori Intel vPro di 11a generazione, e integra diverse suite di conferenze, tra cui Microsoft Teams Rooms o Zoom Rooms, a cui offre due speaker stereo da 15 watt e un array di otto microfoni con cancellazione del rumore e dell’eco.

A Barcellona si è presentata anche Panasonic, con quattro prodotti per il settore del Location Based Entertainment, l’istruzione e la collaborazione aziendale. I nuovi proiettori PT-REQ12 (4K) e della serie PT-REZ12 (WUXGA) sono consigliati per le esperienze immersive, l’uso nei musei e le applicazioni di Rental & Staging: tecnicamente offrono un sistema di proiezione laser DLP a 1 chip che fornisce immagini in risoluzione 4K (grazie alle ottiche intercambiabili con spostamento a due assi dei pixel via tecnologia Quad Pixel Drive) molto luminose (12.000 lm) con un refresh rate di 240 Hz (solo in FullHD nella REQ12) e una latenza di appena 6 ms. Nel caso si opti per la proiezione su oggetti in movimento, le rappresentazioni sceniche trarranno vantaggio dalla tecnologia opzionale Real-Time Tracking Projection Mapping System.

La serie SQ2H si sostanzia in display premium con LCD risoluti in UHD 4K redatti secondo 7 polliciaggi diversi, tra i 43 e i 98 pollici, con trattamento antiriflesso ed elevata luminosità, per funzionare anche in ambienti, tra sale meeting o di riunioni, contesti di apprendimento, punti di informazione e retail in cui vi fosse un’intensa illuminazione. Grazie allo slot Intel SDM (Smart Display Module) è possibile integrare un sistema di presentazioni wireless, un’ampia gamma di opzionali ingressi e un vero e proprio PC.

La serie EQ2-PCAP fornire display in 4K molto luminosi (500cd/m2), con trattamento antiriflesso, ideali per i luoghi di apprendimento e di brainstorLG ConnectedCare DMSming aziendale: la tecnologia Capacitive Touch riconosce con precisione sino a 10 tocchi, sia con i guanti che con le mani nude. Le opzioni di polliciaggio in questa serie saranno sei, dai 43 agli 86 pollici.

AT-KC200 e AT-KC2000 sono due mainframe Core Kairos in grado di “fornire contenuti ricchi a una quantità ancora maggiore di grandi schermi”. Ambedue sono silenziosi grazie al telaio 4RU che permette un maggior flusso d’aria con ventole anche mandate a velocità inferiori: il primo modello amplia, rispetto all’attuale KC100, la potenza di elaborazione e le opzioni di connettività mentre il secondo modello, rispetto al KC1000, migliora del 30% le prestazioni elaborative e del 500% le capacità del lettore di clip sino a un totale di 900 GB.

Per il digital signage, LG propone diversi prodotti. LSAB007 è un modello di schermo LG MAGNIT 8K Micro LED da 272 pollici che offre una risoluzione 8K (7.680 x 4.320) grazie a “milioni di pixel auto emissivi su scala micrometrica“. Floating CUBE LED è un’opera d’arte anamorfica e tridimensionale in forma di 4 display LED 2K (modello LSCB012) chiudi ad angolo senza soluzione di continuità, in modo da offrire la sensazione di guardare un oggetto 3D, reale. LG CreateBoard è un sistema per ispirare la collaborazione tra gli studenti, cui si aggiungeranno l’LG CreateBoard Share per la condivisione wireless di contenuti e schermi, l’LG CreateBoard Lab, per la scrittura / creazione di contenuti e l’LG ConnectedCare DMS, per la gestione remota cloud base di più schermi ad esempio nel contesto delle scuole.