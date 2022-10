iQOO TWS Air: ufficiali (anche) gli auricolari da gaming amici nel Neo 7

Ascolta questo articolo

Dopo l’iQOO Neo 7, un gaming phone davvero ben curato come design, e performance (anche fotografiche e audio), il brand cinese omonimo della scuderia BBK nato da una costola di Vivo si è presentato sul palco con una nutrita serie di accessori (es l’iQOO Lightning Gamepad venduto a 149 yuan da solo, o a 179 yuan assieme all’iQOO Neo 7, o la clip di raffreddamento per smartphone, da 139 yuan ma in lancio a 99), tra cui però ha spiccato senza dubbio il paio di auricolari da gaming iQOO TWS Air.

In attesa che come da rumors arrivino anche i modelli iQOO TWS, iQOO TWS Pro e iQOO TWS Neo, gli auricolari TWS Air appena svelati da iQOO hanno la classica forma a stanghetta, per ancorarsi bene alle orecchie, in modo stabile e supportare i comandi touch per telefonate, musica, e assistenti vocali: essendo molto leggeri, con 3.5 grammi a unità, i due auricolari calzano senza problemi per molte ore di uso ininterrotto.

L’interno, curato dal team Golden Ears Acoustic Laboratory, ospita driver a bobina mobile in fibra di bio-carbonio (BioCarbon Dynamic) da 14,2 mm che, nella modalità a bassa latenza, promettono appena 94 ms di ritardo full-link.

Sempre per la qualità sonora, il costruttore ha previsto diverse altre modalità, tra cui la Monster Sound e quella e-Sports: non manca il doppio effetto stereo DeepX 2.0 e, per ottenere delle telefonate sempre nitide anche negli ambienti più rumorosi, la riduzione AI del rumore e una coppia di microfoni beamforming che cattura direttamente la voce, mettendola in primo piano.

Secondo quanto dichiarato, i due auricolari iQOO TWS Air hanno una batteria capace di assicurare un’autonomia, a carica completa, di 4.8 ore, che poi salgono a un totale di 25 massime facendo affidamento alla custodia allegata (nera e con interno ocra) che supporta la carica rapida (1.5 ore di musica ottenute dopo 10 minuti di carica): il prezzo fissato è pari a 199 yuan, ma la vendita promozionale di esordio permetterà di portarseli a casa per la cifra di 169 yuan. Al momento, però, non è noto se il costruttore abbia in animo di portarne la distribuzione anche in Occidente.