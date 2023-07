iQOO TWS 1: auricolari wireless di alta qualità a prezzo accessibile

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Gli iQOO TWS 1 mi sembrano degli auricolari molto interessanti, sia per le caratteristiche tecniche che per il rapporto qualità-prezzo. Mi piace il fatto che abbiano una trasmissione audio senza perdita di qualità e una cancellazione attiva del rumore, che sono funzioni solitamente presenti in auricolari più costosi. Inoltre, la modalità di gioco è un plus per chi ama giocare online con lo smartphone. Il design è semplice ma elegante e la batteria ha una buona durata. Penso che siano una buona opzione per chi cerca degli auricolari wireless di alta qualità a prezzo accessibile.