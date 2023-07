iQOO 11S, il flagship con Snapdragon 8 Gen 2 e ricarica da 200 W

QOO 11S, il nuovo flagship di iQOO (reduce dal lancio in India del modello iQOO Neo 7 Pro 5G), è stato ufficialmente rilasciato oggi in Cina. Il dispositivo vanta prestazioni eccezionali, uno schermo di alta qualità, una fotocamera versatile e una ricarica rapida da 200 W. Vediamo nel dettaglio le sue caratteristiche e il suo prezzo.

Il cuore di iQOO 11S è la piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2, il primo chip di Qualcomm a 4 nm, che offre un aumento del 20% delle prestazioni e un risparmio del 30% del consumo energetico rispetto alla generazione precedente. Il chip è abbinato a memoria LPDDR5X e memoria flash UFS 4.0, che garantiscono una velocità di trasferimento dei dati elevata e una fluidità del sistema. Inoltre, iQOO 11S dispone di una piastra di immersione VC stampata in acciaio inossidabile di ampia area 4013 mm², che copre il 95% della scheda madre e offre un’area di dissipazione del calore totale di 24768 mm². Questo consente di mantenere il dispositivo fresco anche durante l’uso intenso.

Per ottimizzare ulteriormente l’esperienza di gioco, iQOO 11S integra il primo chip di visualizzazione indipendente di iQOO, che supporta la concorrenza di fotogrammi super risoluzione, una tecnologia che migliora la qualità dell’immagine e la fluidità dei giochi.

Lo schermo di iQOO 11S è uno dei suoi punti di forza. Si tratta di un pannello curvo Samsung E6 OLED da 6,78 pollici, con una risoluzione di 3200 × 1440 pixel e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Lo schermo supporta la tecnologia LTPO 4.0 e la tecnologia di aggiornamento delle partizioni, che consentono di adattare dinamicamente la frequenza di aggiornamento in base al contenuto visualizzato, risparmiando energia e garantendo una visione fluida.

Lo schermo ha anche una luminosità massima manuale di 600 nits, una luminosità massima globale di 1100 nits e una luminosità di picco locale di 1800 nits, che offrono una buona visibilità anche sotto la luce diretta del sole. Inoltre, lo schermo ha un’accuratezza cromatica elevata, con un JNCD≈0.26 e un DeltaE≈0.30, una profondità di colore a 10 bit e un motore di visualizzazione XDR sviluppato internamente, che migliora il contrasto e il dettaglio delle immagini.

La fotocamera posteriore di iQOO 11S è composta da tre sensori: il principale è un Sony IMX866 da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), che offre una buona qualità delle foto anche in condizioni di scarsa illuminazione; l’ultra grandangolare è un OmniVision OV08D10 da 8 MP con un angolo di visione di 120 gradi, che consente di catturare più elementi nella scena; il teleobiettivo è un Samsung S5K3L6 da 13 MP con zoom ottico 2x e zoom ibrido fino a 20x, che permette di avvicinarsi ai soggetti distanti senza perdere dettagli.

La fotocamera anteriore è invece un Samsung S5K3P9 da 16 MP, che offre selfie nitidi e naturali. La batteria di iQOO 11S ha una capacità di 4.700 mAh e supporta la ricarica rapida da 200 W, che consente di ricaricare il dispositivo al 100% in soli 12,5 minuti. La ricarica rapida è compatibile con il protocollo UFCS a 33 W, che permette anche di caricare altri dispositivi tramite cavo USB-C. iQOO 11S ha anche altre caratteristiche interessanti, come il supporto NFC, il telecomando a infrarossi, l’impronta digitale ottica sotto lo schermo, i motori lineari a doppio asse X, la doppia sensibilità alla pressione di controllo sotto lo schermo, i doppi altoparlanti stereo chiusi, la certificazione IP64 antipolvere e impermeabile e il sistema OriginOS 3 basato su Android 13.

iQOO 11S è disponibile in tre colori: Track Edition, Legend Edition e Qiantang Tingchao (pelle di silicone organico di seconda generazione). Il dispositivo ha uno spessore di 8,72 mm (8,4 mm per la versione Track Edition) e un peso che varia da 206,5 g a 209,5 g a seconda della versione. Il prezzo di iQOO 11S è il seguente: 12+256 GB a 3.799 yuan (circa 490 euro), 16+256 GB a 4.099 yuan (circa 530 euro), 16+512GB a 4.399 yuan (circa 570 euro),16 GB+1 TB a 4799 yuan (circa 620 euro). iQOO 11S sarà in vendita in Cina dal 10 luglio. Non si sa ancora se arriverà anche in altri mercati.