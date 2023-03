Insta360 Flow: ecco il gimbal con treppiede, powerbank e tanta intelligenza artificiale

Rivaleggiando con DJI che tempo fa ha presentato l’Osmo Mobile 6, anche la sfidante Insta360 ha annunciato uno stabilizzatore per smartphone di ultima generazione, col nome di “Flow“, prezzato a 169,99 euro.

Insta360 Flow (79.6 x 162.1 x 36 mm da piegato, 73.6 x 269.4 x 69.9 mm da esteso) è uno stabilizzatore (369 grammi) a 3 assi basato sull’intelligenza artificiale, cui si aggancia lo smartphone mediante un morsetto magnetico (32 grammi). A quel punto, se ci si trova a usare un iPhone, una volta riconosciuto lo smartphone, appare una notifica con il relativo invito ad aprire la companion app Insta360 per connettersi. In qualsiasi caso, il passo ulteriore si sostanzia nell’iniziare le riprese.

Il gimbal Insta360 Flow si comporta come un selfiestick, estendendosi sino a 215 mm ma, alla base, è dotato di un pratico treppiede: in tal modo è possibile posizionarlo su una superficie e dare al telefono l’input ad esempio di seguire il Sole, durante l’alba o il tramonto. Con il Deep Track 3.0, l’intelligenza artificiale permette di non perdere mai le tracce del soggetto.

L’utente del Flow può usare anche negli streaming (es. con TikTok, Instagram e FaceTime) e nelle video chiamate le funzioni di tracciamento “Viso”, “Slow Motion” e “Zoom” mentre, ricorrendo alla feaure “Tracking Recovery“, sarà in grado di continuare a seguire il soggetto, con tanto di zoom, anche nel caso quest’ultimo dovesse uscire per un istante dall’inquadratura.

In tema di controllo l’utente può usare la ruota SmartWheel: quest’ultima permette di accedere rapidamente a cose come il replay del video o i controlli di ripresa ma, volendo, è possibile semplificare ulteriormente la gestione del gimbal visto che la ruota smart in questione supporta anche lo scorrimento del dito, che per esempio consente di switchare da una modalità all’altra, con FPV che muove lo smartphone in modo che simuli i movimenti di un drone, e Auto che tiene conto dei movimenti per regolare in automatico le impostazioni.

Via companion app Insta 360 ci sono varie modalità di ripresa, tra cui il famoso “effetto Vertigo”, qui noto come Zoom Dolly, mentre Hoop consente di seguire una partita di basket, senza perdersi i canestri, salvandone poi i momenti salienti, e i comandi vocali Shot Genie – scegliendo tra più di 80 template – consigliano le tecniche di ripresa in base alla situazione.

Da notare che è presente una batteria, da 2900mAh che, ricaricata in 2 ore, offre sino a 12 ore di funzionamento e fa anche da power bank per lo smartphone, caricandolo durante o dopo le riprese.