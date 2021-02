Informatica professional al top, col display ThinkVision P40w e i nuovi notebook ThinkPad di Lenovo

Dopo essersi concentrata sugli smartphone Motorola, con i Moto G10 e Moto G30 ed il successivo Moto E7 Power, Lenovo è tornata al primo amore, che tante soddisfazioni le ha dato nell’ultimo trimestre dell’anno fiscale 2019/2020, attraverso la presentazione di diversi nuovi laptop e workstation mobili a uso professionale, senza contare il primo monitor al mondo con Thunderbolt 4.

Quest’ultimo, noto come Think Vision P40w-20, ha una diagonale di 39.7 pollici, risoluti in WUHD (5120 x 2160 pixel) secondo un rapporto a 21:9 e una curvatura 2500R: regolabile in altezza e secondo due assi, protettivo della vista contro la luce blu (TÜV Rheinland Eyesafe), conforme all’HDR, decisamente luminoso (300 nits), grazie alla tecnologia Intel AMT beneficia del supporto remoto (configurazione e manutenzione), mentre la tecnologia eKVM gli consente di associarsi a due fonti True Split/PC che possono essere visualizzate affiancate (Picture-by-Picture).

Agganciabile a una parete (attacco VESA), efficiente energeticamente (ENERGY STAR), il monitor Think Vision P40w-20 vanta una dozzina di porte, tra cui sei USB 3.2 (una Type-C), una HDMI 2.0, una DisplayPort 1.4, una Ethernet Gigabit, un jack da 3.5 mm, e due Thunderbolt 4 (con ricarica Smart Power da 100W, trasferimento dati o video, e passthrough di rete).

I notebook ThinkPad X13 E X13 Yoga, molto autonomi (always on) grazie ai processori Intel di 11a generazione vPro (sull’X13 alternativi agli ultimi AMD Ryzen 5000 Series), guadagnano i nuovi display con formato a 16:10 e l’opzione per l’always connected che, nell’X13 si esplica nel 4G LTE o nel 5G e, nel convertibile X13 Yoga, nella meno ingombrante eSIM.

Decisamente sicuri, stanti le opzioni per il lettore RFID, per lo scanner d’impronte digitali (nascosto nel pulsante d’accensione) validato con lo standard FIPS-201, per il privacy guard a tutela del display (in tandem sul T14s i con la tecnologia di rilevamento Human Presence Detection), ideali anche nel contesto sanitario essendo configurabili con una protezione antimicrobica, non avulsi da qualche soddisfazione intrattenitiva (gli speaker anteriori con Dolby Audio), i notebook ThinkPad T vantano display UHD HDR con Dolby Vision da 14 pollici (500 nits) o 15.6” (600 nits) con webcam FullHD con infrarossi sul modello T14s, e HD (con opzione ibrida a infrarossi) per le varianti T14 e T15.

Gli ultimi processori Intel di 11a generazione vPro (con GPU integrate Intel UHD/Iris Xe o dedicata NVIDIA MX450) giungono in dote ai modelli T14s i, T14 i, T15, laddove i T14s e T14 virano spediti sui recentissimi Ryzen 5000 Series di AMD, supportati dalla grafica integrata Radeon. La connettività più frequente, in dotazione, è il Wi-Fi 6, presente sui modelli AMD e su taluni Intel, sebbene per i modelli con quest’ultimo chipmaker sia di routine il Wi-Fi 6E: la possibilità di connettersi in ogni situazione passa per l’inclusione nel configuratore delle opzioni che portano ai modelli ThinkPad T14s i e T14s il 4G Cat 12 con antenne 2×2 MIMO o il 5G sub-6, al modello T14 i il traffico dati del 4G Cat 16 con 4×4 MIMO, ed al T15 sino al 4G Cat 16 2×2 MIMO.

A far compagnia ai già esistenti ThinkPad L13 (anche Yoga) arrivano i nuovi ThinkPad L14 e L15 con display FullHD da 14 o 15 pollici, sormontati da webcam HD o HD ibrido con infrarossi, supportati dalle schede grafiche integrate Intel UHD/Iris Xe o dedicate NVIDIA MX450 per i modelli animati dai processori Intel vPro di 11a generazione, o dalle GPU AMD Radeon per quelli che optano per le più recenti APU Ryzen 5000 mobile. Sempre presente l’audio Dolby, la connettività di ruolo è il Wi-Fi 6, con quello mobile che può spingersi sino al 4G Cat 12 2×2 MIMO: in termini di sicurezza, gli accorgimenti ThinkShield qui si sostanziano nel Bios autoriparante e nel canonico scanner d’impronte nel tasto d’accensione (Match-on-Chip Fingerprint Reader).

Infine, le workstation mobili ThinkPad P14s, P14s i e P15s, in grado di gestire programmi particolarmente esigenti in fatto di capacità elaborative, qui supportate dalla più recente generazione mobile dei processori AMD Ryzen 5000 o dagli Intel di 11a gen vPro. Coadiuvati dalle grafiche integrate Intel Iris Xe o dedicate, di livello professionale (per i 4 GB di VRAM e i tanti cuda core), NVIDIA T500, tranne nel caso nel modello P14s (con APU Ryzen AMD, che opta per schede Radeon), scendono in campo schermi UHD HDR Dolby Vision da 14 pollici, a 500 nits, o da 15.6 pollici, a 600 nits, sormontati da webcam HD anche con opzione ibrida a infrarossi. Sul versante sonoro, non mancano gli speaker frontali con Dolby Audio.

Il termini di connettività, le workstation mobili ThinkPad P sfoggiano il Wi-Fi 6E (con la mobilità che può arrivare sui P14s i e i P15 al 4G CAT 16 4×4 MIMO) sui modelli Intel, e “solo” il Wi-Fi 6 nel caso sian presenti i processori AMD (con opzione mobile al 4G Cat 12 2×2 MIMO sul P14s). Chiudono il novero delle specifiche le opzioni di sicurezza che, al pulsante d’accensione con fingerprint, qui affiancano anche il lettore di SmartCard.