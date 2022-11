Il Black Friday per cambiare smart TV

Ascolta questo articolo

L’avanzamento tecnologico degli ultimi anni ha trasformato un semplice televisore in un piccolo centro multimediale per usufruire di contenuti in streaming oltre che della Tv satellitare e generalista. Scegliere un nuovo televisore però non è così semplice, soprattutto se si vuole ottenere una qualità video invidiabile.

In occasione del Black Friday, tantissime persone colgono l’occasione di sfruttare le promozioni per cambiare la loro vecchia televisione, aggiornandola ai nuovi standard e ottenendo così un ottimo prodotto a prezzi accessibili.

Le offerte strepitose del Black Friday

Il Black Friday è l’ideale per chi ha voglia e necessità di cambiare un elettrodomestico, sia questo volto all’intrattenimento, come un televisore smart, oppure alle funzioni indispensabili casalinghe, come la lavatrice; quest’evento si può riassumere come un giorno particolarmente vantaggioso per gli utenti che hanno voglia di ottenere degli sconti sui prodotti elettronici, soprattutto sulle smart TV e gli accessori legati a questo elemento essenziale in casa oppure in ufficio.

Il Black Friday quest’anno si tiene il 25 novembre 2022, fino alle ore 23.59 dello stesso giorno. Tale orario è vincolato alla commercializzazione dei prodotti online, mentre per quanto concerne la durata nei negozi fisici, questa è legata agli orari di apertura e chiusura dello store.

In alcuni casi, però, le vantaggiose promozioni non si limitano a un solo giorno ma, come ad esempio per MediaWorld, si possono trovare le offerte durante tutto il mese di novembre.

Grazie ai forti sconti su articoli come i televisori, si potranno acquistare prodotti di altissima qualità a costi inferiori a quelli di listino, garantendosi un aggiornamento del proprio impianto multimediale grazie al Black Friday televisori.

Il televisore perfetto per ogni esigenza

Le promozioni consentono di portare a casa un televisore OLED, LED o di diverse tecnologie correlate, come quelle QLED o Quantum Dots anche con dimezzamenti del prezzo di vendita standard.

La versatilità dei prodotti permette di adattare il proprio budget a quelle che sono le esigenze quotidiane: alcuni televisori sono adatti a chi ama il gaming, altri per chi ricerca dei neri assoluti e vuole godersi nel migliore dei modi film e serie televisive.

Le tantissime offerte del Black Friday però, potrebbero confondere chi non ha perfettamente chiara l’idea del prodotto più indicato alle sue esigenze; i dettagli tecnici di un televisore sono diversi e in molti casi scegliere quello ideale per le proprie attività quotidiane può fare la differenza al fine di non sbagliare acquisto. Ma quali sono le specifiche da tenere in considerazione nella scelta di una televisione nuova durante il Black Friday?

Una delle caratteristiche più importanti da verificare in una nuova TV è la sua capacità di collegarsi a Internet; scegliere nel 2022 una televisione senza connessione equivale a limitare notevolmente la fruizione dei contenuti. Una smart Tv è la soluzione ideale per chi vuole utilizzare applicazioni e piccoli videogiochi, ma bisogna scegliere anche la tecnologia. Oltre alla scheda di rete, che deve consentire una connessione 2.4 Ghz e 5 Ghz, bisogna valutare la presenza del Bluetooth, essenziale per facilitare l’utilizzo e l’installazione di altre periferiche.

Valutata la presenza di una scheda di rete di qualità è opportuno verificare il numero di connessioni presenti dietro il televisore. Non tutti i televisori dispongono di un quantitativo di entrate identiche, c’è chi dispone di 2 ingressi HDMI e chi di 3 o anche più.

Il Black Friday usualmente permette di avere una vasta scelta di televisori, con dimensioni variabili. Scegliere un 43 pollici o un 65 pollici può fare molta differenza, soprattutto se si avesse uno spazio limitato dove posizionare il prodotto.

Tanto quanto le dimensioni è opportuno valutare anche il peso della TV; nel caso debba essere affissa su una parete sottile è opportuno scegliere un dispositivo che sia leggero e facilmente trasportabile, in modo da non creare problemi né nell’installazione né alla stabilità della stessa.

Durante questo atteso evento si potrà scegliere anche una vasta gamma di tecnologie diverse, in cui il pannello può differenziare notevolmente la qualità dell’immagine a schermo. La tecnologia OLED è la soluzione ideale per chi cerca neri assoluti e immagini senza sbavature, mentre le soluzioni LED, QLED e Quantum Dots garantiscono delle ottime performance, ma non raggiungono gli standard del pannello OLED. Per quanto concerne il portafogli, un display LED ha un costo inferiore rispetto a un OLED oppure a uno realizzato con tecnologia QLED.

Il Black Friday si rivolge anche a coloro che vogliono acquistare un televisore per le nuove console di gioco. Affinché si possano sfruttare al meglio le potenzialità della PlayStation 5 e della Xbox Series X è opportuno scegliere un dispositivo con una porta HDMI 2.1 a 120 Hz.

Ulteriore elemento da verificare prima di scegliere il proprio televisore smart al Black Friday è da ricercare nella risoluzione del pannello principale. In commercio sono ancora presenti gli schermi FullHD, ma per ottenere il massimo dalle immagini, gli utenti tendono a preferire gli schermi con risoluzione 4K oppure 8K.

I valori della risoluzione del pannello della smart TV e le dimensioni della stessa dipendono dalla distanza a cui si intende installare il prodotto. Un televisore FullHD può garantire una buona qualità delle immagini a distanze medie, mentre un pannello 4K è la soluzione ideale anche per chi vuole visionare i contenuti multimediali da molto vicino.

Anche la grandezza del pannello è vincolata alla distanza di visualizzazione, maggiore sarà la dimensione del TV e maggiore potrà essere la distanza da cui si possono osservare i contenuti video.

Il Black Friday è dunque l’occasione ideale per sfruttare le promozioni sugli elettrodomestici, soprattutto per chi ha il desiderio di cambiare il proprio televisore con un prodotto più moderno e performante, senza spendere troppo; per gli appassionati di tecnologia e non, quindi, è bene non farsi scappare quest’occasione per farsi o fare un regalo utile e allo stesso tempo piacevole.