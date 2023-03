Ikea Wappeby: ufficiale il nuovo speaker smart low cost con grande autonomia

Lo scorso anno, Ikea ha lanciato la linea di speaker Wappeby con un modello che fungeva anche da lampada, e che nelle forme ricordava il casco nero di Dart Fener di Guerre Stellari. A tale speaker ne ha fatto seguito un altro, praticamente a un anno di distanza dall’altro, molto adatto alla vita all’aria aperta.

Il nuovo speaker Ikea Vappeby è un quadratino in silicone lungo e largo 9 centimetri, e spesso appena 6 cm: il suo peso è di 200 grammi. Considerando dimensioni e peso, è facilmente trasportabile in mano ma, allo scopo, implementa un più comodo cordino agganciato nell’angolo alto di destra, in modo da poter appendere lo speaker alla doccia, ai pantaloni, o alla fibbia di uno zaino da outdoor nel mentre si fa un po’ di tracking.

L’azienda ne ha reso il design, già molto minimale, piacevole alla vista attraverso angoli arrotondati e mediante varie colorazioni, rappresentate dal nero, dal rosso e dal giallo.

Certificato secondo lo standard IP67, il nuovo speaker Ikea Vappeby resiste alla polvere, all’acqua, es. di una doccia o di una vasca nella quale eventualmente dovesse cadere. Visto il suo costo, di 14 euro, al quale è possibile comprarlo nei negozi fisici o nello store online di Ikea, non ci dovrebbe aspettare un audio molto potente: nel caso non si fosse soddisfatti sotto questo punto di vista, è possibile abbinare assieme due speaker Ikea Vappeby di questo tipo, per ottenere un suono stereofonico, più potente e anche più immersivo e coinvolgente.

L’autonomia è un altro punto a favore dello speaker Ikea Vappeby appena illustrato. Secondo l’azienda, tenendo il volume al 50%, si raggiunge un’autonomia di 80 ore: purtroppo, in confezione manca un caricatore di tipo USB Type-C, sebbene sia probabile che l’utente ne abbia già in casa uno, visto che ormai lo adottano in pratica tutti gli smartphone usciti da un certo periodo in poi. In ogni caso, non è difficile trovare online, con street price anche di 10 euro, caricatori rapidi da 20W.