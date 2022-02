iGear Evoke: sembra una radio anni ’50, ma ha un cuore hi-tech moderno

Di tanto in tanto, la tecnologia guarda al passato, con una certa nostalgia, riproponendo vecchi design ma con un cuore hi-tech. In tal modo sono nati molti progetti videoludici in tema retrogaming, ma anche riproposizioni in ambito wearable, come l’Amazfit Neo, che ricorda un vecchio cronografo digitale Casio. Seguendo tale filone, il brand indiano iGear, noto per gadget e accessoristica per smartphone, ha alzato il sipario sul mini-impianto audio iGear Evoke.

iGear Evoke, dall’aspetto simile a un mangiacassette o a una radio FM anni ’50, è realizzato in plastica ABS rinforzata e colorata, risultando disponibile all’acquisto – per la cifra di circa 35 euro (3.000 rupie, presso Amazon o Flipkart) – nelle tonalità Pearl Blue, Black, Champagne White, Yellow e Gold.

Ancora sul piano estetico, il dispositivo audio iGear Evoke presenta un’ampia maniglia in alto, per il trasporto, un’antenna telescopica e, sul frontale, un quadrante analogico con un ago mobile (mosso dalla manopola a fianco) quale indicatore di sintonizzazione della stazione radio prescelta: ambedue gli ultimi due elementi in questione interagiscono con un sintonizzatore radio interno a tre bande, operativo in FM / AM / SW.

In ottica smart, l’iGear Evoke è provvisto anche di un modulo per il Bluetooth 5.0, in modo da poter acquisire la musica da riprodurre mediante il casting da smartphone, tablet, computer o notebook: altre fonti possono essere rappresentate da un lettore di schedine microSD e da una porta USB, cui collegare un’eventuale chiavetta. Nel caso si opti per una delle due sorgenti appena accennate, sarà possibile beneficiare di un apposito lettore di tracce musicali in formato mp3.

Lungo il tettuccio, una banda formata da piccoli pannelli solari aiuta il possessore di un iGear Evoke nel caso si trovi in campeggio, e non abbia a disposizione una fonte di alimentazione o un comune powerbank: in quel caso, sarà l’energia solare a caricare, per un’autonomia di 24×7, la batteria interna, da 1.200 watt, in modo da godere appieno della musica, con un discreto pompaggio sui bassi, in virtù dello speaker da 5 watt di cui il dispositivo è provvisto.