IFA 2022: Withings annuncia la nuova bilancia smart Body Comp

Da tempo ripresasi dall’infelice fusione con Nokia (durante la quale divenne “Nokia Health”), la francese Withings, leader della salute connessa, da tempo è tornata in campo con un proprio listino che, circa un anno fa, si è arricchito di uno smartwatch ibrido salutistico, lo ScanWatch Horizon. In occasione di IFA 2022, il brand transalpino ha presentato un’innovativa bilancia smart, la Withings Body Comp, e un servizio in tandem, l’Health+.

La bilancia smart Withings Body Comp ha la classica forma squadrata (325 mm in lunghezza e larghezza), con l’hardware celato in 25,6 mm di profondità: la parte superficiale, contrassegnata da 4 elettrodi, propone un vetro temperato con un display HD monocromatico che non impatta sull’autonomia, attestata in quasi due anni, 18 mesi. Indicata per soggetti da 5 a 200 kg, tale bilancia misura, e con una precisione prima non raggiunta grazie all’aggiunta di più sensori e al miglioramento degli algoritmi, biomarcatori in genere usati in un contesto “clinico professionale“.

Si parte con le misurazioni del peso, dell’indice di massa corporea (BMI), della massa muscolare/grassa/ossea, tenendo conto anche della percentuale di acqua e, come novità assoluta, del grasso viscerale che si accumula attorno agli organi dell’addome.

In relazione alla salute del cuore, come un moderno tracker cardiaco, la bilancia Body Comp di Withings rendiconta della frequenza cardiaca, misura (tenendo conto della Pulse Wave Velocity) la rigidità arteriosa e (mediante l’elasticità dei vasi sanguigni) l’età vascolare. Non meno importante è il fatto che, contrariamente a molti prodotti simili, quello messo in campo dal 4 Ottobre da Withings (al prezzo di 209,95 euro) misura anche la salute dei nervi: in ciò si avvale del contatto con le ghiandole sudoripare dei piedi, in modo da poter calcolare la conducibilità elettrochimica della pelle.

In merito al servizio Health+, quest’ultimo (incluso gratuitamente per 12 mesi acquistando la bilancia di cui sopra) consente di interpretare al meglio i dati della bilancia, offre rapporti mensili e, per valutare i progressi, settimanali condivisibili col medico, fornisce routine di sei settimane, e suggerisce anche quelle ricette e allenamenti che possano essere utili a che l’utente raggiunga i propri obiettivi.