ScanWatch Horizon: ufficiale lo smartwatch ibrido di classe di Withings

Dopo un lungo periodo di pausa, il marchio francese Withings, già apprezzato per gli orologi ibridi Aura e Steel HR, è tornato a occuparsi di wearable attenti alla salute, attraverso il varo, anche in Italia, del nuovo smartwatch ScanWatch Horizon, presentato come il proprio “wearable più avanzato dal punto di vista medico“.

Strutturalmente, lo ScanWatch Horizon è un non troppo pesante (72 grammi) orologio ibrido di ottima fattura: lo chassis (43 mm di diametro per 13.28 mm di spessore), impermeabile fino a 100 metri, è realizzato in acciaio inossidabile, come un particolare modello di cinturino (l’altro è in fluoroelastomero, ma sempre da 20 mm) e la lunetta girevole: all’interno di quest’ultima è collocato, dietro un vetro zaffiro anti-riflesso, un quadrante a raggiera in ottone, con gli indici fluorescenti (Luminova, per esser sempre leggibili) ancora in acciaio inossidabile e lancette cave sempre fluorescenti ma in ottone.

A comunicare con l’utente è il sistema visuale dello ScanWatch Horizon, che prevede un quadrante principale destinato a indicare l’ora e i minuti, con quello secondario che rendiconta in percentuale l’avanzamento verso i propri obiettivi: il display POLED, invece, si occupa di mostrare timer, cronometro, passi fatti, calorie bruciate, piani saliti, anteprime dei messaggi o delle chiamate ricevute da smartphone (connesso in Bluetooth), e financo gli eventi del calendario.

In tema di sensori, è presente il PPG ottico di precisione medica sul dorso, che misura la frequenza cardiaca e, in caso di aritmie (es. fibrillazione atriale) invita l’utente a eseguire, in 30 secondi, ponendo un dito sulla lunetta e uno sulla coroncina per chiudere il circuito, una lettura ECG che può essere analizzata via app Health Mate e anche condivisa col proprio medico curante. Oltre al rilevamento della saturazione dell’ossigeno nel sangue, e del calcolo del VO2 Max (massimo volume di ossigeno consumato in una singola unità di contrazione muscolare, utile per lo stato di forma), non manca l’analisi del sonno che, attingendo ai dati del cardiofrequenzimetro, dell’accelerometro (per i movimenti), e delle sequenza respiratoria, arriva a individuare eventuali problemi respiratori, come l’apnea notturna.

Sul versante sportivo, è possibile monitorare in automatico una trentina di attività, tra cui il nuoto, la corsa e la camminata, e le biciclettate, con il rilevamento dell’altitudine che risulta utile per l’acclimatamento in quota. Purtroppo, manca il GPS, risultando necessario utilizzare, via Bluetooth, quello del telefono. In tema di autonomia, una volta ricaricato in 2 ore, lo smartwatch ScanWatch Horizon assicura 30 giorni di funzionamento in modalità risparmio energetico, o 20 giorni in uso normale: l’acquisto è già possibile, come accennato in Italia (ma anche in Regno Unito, Germania e Francia), attraverso lo store ufficiale, al prezzo di 499.95 euro.