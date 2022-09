IFA 2022: Viomi esordisce in fiera con il lava-aspirapavimenti Viomi Cyber ​​Pro

Ascolta questo articolo

In occasione di IFA 2022, tra i vari brand che hanno allestito uno stand in cui mostrare i propri prodotti, in ottica domotica, vi è stata anche la cinese Viomi, partner di Xiaomi (che ne detiene il 20% scarso) per quel che concerne la casa intelligente, che ha fatto il suo esordio all’evento berlinese con vari prodotti, tra cui lavatrici, frigoriferi (ovviamente smart, come il modello visto nel 2019), e robot per la pulizia. In quest’ultimo ambito, ha permesso ai curiosi accorsi in loco di apprezzare la nuova scopa aspirapolvere e mocio Viomi Cyber ​​Pro.

Viomi Cyber ​​Pro dispone di una batteria da 4.000 mAh, che assicura una pulizia ininterrotta per 35 minuti, tesa a coprire sino a 200㎡ di superficie pavimentale. Al di sotto, è montata una spazzola dal nuovo design, concepito per intervenire in quegli angoli ciechi solitamente mal attenzionati o trascurati dagli aspirapolvere tradizionali: sul davanti, invece, c’è l’ugello che, a un semplice click e quindi non continuativamente, spruzza l’acqua per sciogliere le macchie.

A tal proposito, il costruttore ha dimostrato una certa attenzione all’ambiente, visto che può anche essere evitato il ricorso a detergenti, grazie a un sistema che, prima di cominciare con la pulizia, premendo un pulsante, permette di ottenere e avere a disposizione acqua elettrolizzata.

Dotato di modalità multiple di pulizia (es. la “modalità di pulizia e assorbimento dell’acqua” indicata per cucina e bagni), il Viomi Cyber Pro dispone di sensori che, rilevato intelligentemente e in tempo reale i “problemi” del pavimento, consentono di autosettare i parametri relativi alla potenza necessaria per la pulizia e al volume di acqua da impiegare: in tal modo, l’utente disporrà sempre di un risultato ottimale, ma anche efficiente, potendosi infatti ridurre i consumi di energia e la frequenza con cui viene cambiata l’acqua.

In genere, nell’eventualità che non si sfreghino i pavimenti col rullo, non sarà necessario pulire il Viomi Cyber Pro ma, nel caso ciò fosse d’uopo, non sarà l’utente a dovervi provvedere: basterà collocare il robot sulla postazione di carica che, previa pressione del pulsante di pulizia, in autonomia, si occuperà di lavare e asciugare il mocio. Per il controllo, il prodotto mette a disposizione un comodo display LED in cima all’impugnatura, i comandi vocali e, collegato, alla rete e allo smartphone, via applicazione.