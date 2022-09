IFA 2022: Nokia porta i laptop PureBook Fold e Lite

Ascolta questo articolo

A IFA 2022 si pensava che le novità targate Nokia si fossero esaurite con smartphone, tablet e prodotti audio e, invece, la licenziataria finlandese HMD Global ha portato in quel di Berlino anche due simpatici notebook entry level, i “gemelli diversi” PureBook Fold e Lite, ideati nelle colorazioni nero, rosso e blu.

I nuovi PureBook Fold (18,6 mm come spessore per 1.66 kg di peso) e Lite (17,7 mm di spessore per 1.47 kg di peso) sono rivolti a un target giovane, o comunque poco esigente, che si accontenta di poter svolgere i tasti essenziali, con qualche nota d’intrattenimento casual e via streaming, presumibilmente (al momento mancano ancora i prezzi, anche se questo mese è già schedulato l’esordio dei prodotti in Europa, a partire dalla Francia) senza spendere troppo.

Di base, sono lo stesso portatile, con la differenza che il Fond ha un pannello touch visto che la cerniera ne consente la rotazione a 360° tal che il prodotto possa fare pure da tablet, mentre il secondo ha una cerniera normale, configurandosi come notebook tradizionale con apertura sino a 135°.

Partendo dallo schermo, i PureBook Fold e Lite di Nokia impiegano un pannello LCD IPS da 14,1 pollici risoluto a 1.920 x 1.080 pixel, quindi in FullHD, con una discreta luminosità (250 nits, valore di picco), un refresh rate basilare (60 Hz) e, come preaccennato, il touch solo sul Fold. La webcam è da 1 megapixel mentre in quota audio, ci sono due speaker da 1W cadauno e il jack da 3.5 mm per l’audio.

All’interno del corpo macchina perimetricamente accompagnato da due USB Type-C 3.2, e da una USB Type-A, opera il processore quadcore (da 1.1 a 3.3 GHz in Boost) Pentium Silver N6000, un SoC Intel a 4 threads realizzato con litografia a 10 nanometri, molto efficiente energeticamente visti i soli 6 Watt di TDP, accompagnato per quel che concerne le prestazioni grafiche dalla GPU integrata Intel UHD Graphics (da 350 a 850 MHz in Burst, con supporto alla decodifica 4K a 60 Hz).

L’assetto mnemonico previsto per i PureBook Fold e Lite di Nokia annovera una RAM LPDDR4x pari a 8 GB, e uno storage, purtroppo di tipo eMMC (in uso anche sugli smartphone ipereonomici), pari a 128 GB, con espandibilità garantito usando le schedine microSD.

Protetti i dati e gli accessi dallo scanner per le impronte digitali usato per il login via Windows Hello (portato in dote da Windows 11), i notebook Nokia PureBook Fold e Lite vantano le connettività senza fili Wi-Fi 5 e Bluetooth 5, traendo l’energia che serve dalla batteria, da 38 Wh, beneficiata da un processo di ricarica a 45 watt.