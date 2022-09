IFA 2022: LG mostra il frigo smart MoodUP con pannelli LED cambiacolore

Ascolta questo articolo

La partecipazione di LG a IFA 2022 è senza dubbio indirizzata a stupire i suoi estimatori visto che, dopo il varo di una maxi TV OLED da 97 pollici, in quel di Berlino è stato presentato anche un frigo smart che, per design, estetica, funzionalità premium, è destinato a rivaleggiare perfettamente con la linea Bespoke dei rivali di Samsung.

MoodUP, questo il nome del frigo smart di LG, promette “una nuova esperienza in cucina“: nel farlo mette a disposizione porte con pannelli a LED colorati e integra uno speaker Bluetooth, tal che, via app ThinQ, è possibile collegarlo al proprio telefono e da lì inviagli in streaming la propria musica preferita, pescandola dai più celebri servizi di streaming mondiali o dalla playlist LG Music Collection, messa a disposizione dalla succitata companion app.

L’uso dei pannelli a LED colorati permette che l’utente possa scegliere tra 22 colori per il pannello superiore, e tra 19 per quello di sotto, in modo da ottenere una combinazione cromatica che farebbe invidia al pittore Piet Mondrian: volendo, dall’app è possibile selezionare dei preset cromatici, come pop, mood (per rilassare con colori tenui), place, o season (usare i colori e le sfumature della natura per rappresentare le varie stagioni dell’anno).

Nell’usare lo speaker Bluetooth dl frigo MoodUP, l’utente potrà anche optare per sincronizzare l’illuminazione dei pannelli a LED con la musica: il costruttore sottolinea, in ogni caso, che l’illuminazione della portiera del suo frigo smart abbia anche funzioni più pratiche, di notifica. In questo caso, grazie ai sensori, i LED dei pannelli possono illuminarsi nel percepire qualcuno che si avvicina, magari di notte, per fare lo spuntino di mezzanotte, con il pannello superiore che può mettersi a lampeggiare nel caso la porta del frigo sia rimasta aperta troppo a lungo. Volendo comunque un look più tradizionale, è possibile spegnere i LED tal che le porte passino a un colore Lux White (bianco) o Lux Grey (grigio).

Tra le altre specifiche, “smart”, LG MoodUP annovera anche il chip On-Device AI, che mette a disposizione le connettività Bluetooth e Wi–Fi, come pure la capacità di rispondere ai comandi vocali: la sezione propriamente refrigerante, invece, comprende, secondo le parole di LG, una “refrigerazione avanzata e tecnologie intelligenti per una migliore freschezza degli alimenti e una maggiore praticità“.