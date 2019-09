IFA 2019: tra gli smartwatch modaioli è la volta di Emporio Armani e Diesel

Tra gli oltre 1.800 espositori riunitisi al Messegelände Berlin ExpoCenter City per IFA 2019, non poteva mancare il gruppo texano Fossil che, dopo aver svelato le novità wearable del brand Michael Kors e la collaborazione con Puma, ha sfoggiato – sempre in tema di smartwatch modaioli – anche i modelli brandizzati Emporio Armani, e Diesel, animati dal sistema operativo Watch OS di Google.

Nel primo caso, i riflettori si sono accesi sull’Emporio Armani Smartwatch 3 che, munito di una sottile (12 mm) e impermeabile (sino a 3 atmosfere, con rilevamento del nuoto mediante l’app Swimproof) cassa in leggero alluminio di color nero, presenta finiture colorate la cui natura impatta sul tipo di cinturino, da 22 mm, abbinato: nella fattispecie, i modelli con accenni argento, blu, giallo, arancione, verde, disporranno di cinturini in gomma, laddove quello total black conserverà il suo aplomb per le serate formali grazie ad un bracciale predisposto a maglia singola, sempre nero. Sempre in tema di personalizzazione, sarà possibile scegliere tra watchface recanti l’effigie dell’aquila, per altro logo stesso del relativo fashion italiano, o lo sfondo di note città.

Dal punto di vista meramente tecnico, l’Emporio Armani Smartwatch 3 (in arrivo a Ottobre sul sito istituzionale e nei negozi Armani) alloggia, sotto un display AMOLED da 1.2 pollici ben definito (328 PPI), il processore Snapdragon 3100 di Qualcomm, abbinato a 1 GB di RAM e a 8 GB di storage: quest’ultimo valore permette di stoccarvi la musica, anche da Spotify (preinstallata), ascoltandola grazie al connubio di speaker e microfono integrati, usabile ovviamente anche per gestire le telefonate o interagire con Assistant. Smartwatch 3 di Emporio Armani dispone anche di cardiofrequenzimetro e GPS, onde attenzionare gli sforzi fatti nelle attività fisiche, riceve le notifiche (Bluetooth) da smartphone e, a seconda dei mercati, integra un modulo NFC per i pagamenti a sfioramento.

L’autonomia, infine, viene affidata alla batteria, a carica rapida magnetica (l’80% di energia ripristinato in meno di un’ora) che, grazie alla modalità “estesa”, consente al device di funzionare per diversi giorni senza essere costretti a rinunciare al monitoraggio cardiaco (via app Cardiogram, negli USA), o a quello delle notifiche da smartphone.

Diesel On Axial, sostanzialmente, condivide con il modello precedente la scheda tecnica, e le funzionalità (cii si aggiunge, però, la resa delle notifiche grazie all’app T-ON-I), divergendo per lo stile, di tipo post modernista (brutalismo), quasi steampunk, in cui l’anima in bronzo o alluminio color rame dei resistenti pulsanti esterni è rivestita di un film in acciaio, laddove – per i cinturini – la scelta potrà ricadere, in quel di Natale, periodo di commercializzazione del device, su varianti in Denim blu, in pelle nera (con o senza viti a vista), o in maglia d’acciaio color canna di fucile.

La personalizzazione, in questo caso, contempla la messa a disposizione di numerose watch face tra cui scegliere, come il quadrante per tenere sotto controllo il rilievo in tempo reale del cardiofrequenzimetro, quello “Globe” per visualizzare due fusi orari su un mappamondo ruotabile, l’Information Tunnel con le mostrate tramite un suggestivo ambiente tridimensionale, e Flicker Fluo, con effetto acqua increspata.