IFA 2019: LG anticipa i proiettori smart (uno a laser e uno a LED) con upscaling 4K

Ad IFA 2019, in vista della commercializzazione sul suolo europeo, a partire da Settembre, la sudcoreana LG porterà ben due proiettori smart, tra cui l’HU70L, con tecnologia LED, e l’HU85L, con proiezione laser: ambedue i modelli saranno implementati con l’upscaling in 4K, beneficiato dal supporto all’HDR10 e, in ottica dinamica, dal supporto alle scene movimentate tramite la tecnologia TrueMotion. Non mancherà, inoltre, come ulteriore minimo comun denominatore, il mirroring via wireless da device iOS e Android.

Il modello HU70L, il più compatto dei due (314x 210 x 95 mm, per 3.2 kg), listato a partire da 1.799 euro, è accreditato di 30 mila ore di funzionamento silenzioso, entro i 30db, con un sistema di illuminazione che, in aggiunta ai 3 canonici LED monocolore (rosso, blu, verde), ne usa un quarto per ottenere immagini più contrastate (150.000:1), grazie all’accrescimento della luminosità (1500 Ansi lumen) e della scala cromatica supportata (92% della DCI-P3).

La proiezione a tiro ultracorto (da 2.7 a 3.4 metri), di tipo DLP, conta su un probabile chip digital micromirror da 0.47 pollici ad elevata velocità di commutazione che, per ogni microspecchio, dovrebbe generare 4 pixel, consentendo un upscaling ricco di dettagli dal FullHD al 4K, quindi non nativo, su una diagonale da 60 o 140 pollici.

Dotato di due speaker da 3 W cadauno compatibili con la sonorità immersiva Dolby Atmos, il proiettore HP HU70L presenta 3 ingressi USB, di cui uno Type-C, due HDMI con protezione anti-pirateria HDCP 2.2, ed una porta Ethernet per la connessione internet cablata, mentre il controllo dell’interfaccia WebOS 4.5, impreziosita con le streaming app di YouTube, Netflix, e Prime Video, avviene mediante il telecomando retroilluminato Macig Remote, per giunta provvisto d’un puntatore, in ottica ufficio.

Più ingombrante (12.2 kg), il modello HU85L si avvale di 3 singole fonti laser per ottenere immagini vivide (97% sulla scala DCI-P3) e luminose (2.700 Ansi lumen), con una diagonale da 120 pollici assicurata a 18 cm di distanza dal muro, o di 90” a 5.6 cm dalla parete. Durevole, quanto meno per 20 mila ore di proiezione, non rumorose (non oltre i 30db), tale proiettore laser perfeziona l’emanazione sonora, sempre compatibile col Dolby Atmos, grazie a due altoparlanti qui da 5W ciascuno. Sempre animato dalla stessa soluzione software del fratello minore, il proiettore HU85L sarà listato, basicalmente, a 5.999 euro.