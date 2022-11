Huawei Watch GT 3 SE: ufficiali e già disponibile in Italia il nuovo sportwatch per il benessere

Ascolta questo articolo

All’evento Huawei di oggi non si è mica parlato solo dell’originale Watch GT Cyber, ma anche del più tradizionale smartwatch Huawei Watch GT 3 SE che, erede accessibile del modello GT 3 Pro arrivato in primavera in Italia, può già essere comprato nel Bel Paese per la cifra di 179.90 euro, ottenendo come bonus, sino al 17 Novembre, 3 mesi di abbonamento a Huawei Health+ e la bilancia Huawei Scale 3.

Lo Huawei Watch GT 3 SE ha uno chassis circolare in fibra polimerica rinforzata, dal peso di 35,6 grammi (senza il cinturino in TPU, nero, da 22 mm) e con uno spessore di 11 mm, impermeabile sino a 50 metri di profondità in acqua secondo lo standard ISO 22810:2010. Il tettuccio, in vetro Gorilla Glass, protegge uno schermo AMOLED da 1,43″ risoluto a 466×466 pixel con una densità di pixel per pollice di326 PPI, sul quale si possono alternare diverse watch face, scaricabili dall’AppGallery di Harmony OS (con supporti ai Mobile Services proprietari) e personalizzabili con le proprie foto o immagini prelevabili dallo smartphone, connesso in Bluetooth 5.2 LE.

Lato smart permette di ascoltare la musica via speaker dalle app MyTuner Radio Italia, RTL 10.5, eSound Music, col microfono che torna utile per utilizzare l’assistente vocale dello smartphone associato: in ambito sportivo, sono coperte più di 100 modalità sportive, beneficiate dai suggerimenti migliorativi ad hoc elargiti dall’algoritmo brevettato TruSport Science-Based Research System (previa analisi degli allenamenti registrati): i dati poi possono essere esportati da Health su Strava o, per una maggior precisione, è possibile far confluire su Huawei Health quelli tratti da Komoot e Adidas Runtastic.

Dotato di GNSS integrato con supporto alle 5 reti satellitari GPS, BeiDou, Galileo, Glonass, QZSS, lo Huawei Watch GT 3 SE supporta anche la navigazione sulle mappe off-line per quando si vuol tornare sui propri passi in assenza di segnale e/o ci si trova in zone sconosciute. In ambito salutistico, grazie ai sensori ottici della tecnologia TruSeen 5.0+, si ottengono più precise misurazioni della frequenza cardiaca e della variabilità della stessa, mentre i sensori a infrarossi della tecnologia TruSleep 3.0 permettono di attenzionare le varie fasi del sonno (compresi i pisolini brevi), venendo avvertiti anche in caso di episodi di russamento e sonniloquo (con annessi suggerimenti per riposare meglio).

Non manca l’attenzione alla respirazione, al ciclo mestruale, la stima dello stress, la misurazione della temperatura corporea e della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2). Quanto ad autonomia, lo Huawei Watch GT 3 SE promette sino a 14 giorni dopo meno di 2 ore di ricarica veloce in wireless della batteria, da 451mAh.