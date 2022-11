Huawei Watch GT Cyber: ufficiale lo smartwatch personalizzabile con display estraibile

Ascolta questo articolo

All’evento Huawei, dopo le notizie per il nuovo smartphone pieghevole, ci si è subito addentrati nel segmento wearable, con la presentazione, dopo il nuovo logo per la piattaforma Huawei Sports Health, di uno degli smartwatch più innovativi e originali mai visti, ovvero dello Huawei Watch GT Cyber.

Lo Huawei Watch GT Cyber ha una versione Urban Pioneer, in nero oro lucido e con un corpo in acciaio inossidabile 316L, una versione sportiva cadenzata in varie colorazioni alternative (grigio cielo, magic Night Black, giallo alba, secondo un quadrante rotondo e un corpo ottagonale contrassegnato da 4 viti esagonali) con una ghiera in fibra composita migliorata, e una versione più elegante per le occasioni mondane, in blu charm mare o bianco chiaro di luna. Di base, si tratta di uno smartwatch con display estraibile (che si porta dietro il cuore hi-tech del dispositivo, o “clockwork“, che funziona un po’ come quando si estraggono le lenti dagli occhiali spostandole in una montatura diversa.

Lo chassis dello Huawei Watch GT Cyber, impermeabile sino a 50 metri e capace di superare ben 16 test militari, è cadenzato in due stili e prevede il supporto a custodie di terze parti: secondo le immagini mostrate, il wearable, estratto dal suo corpo, può essere anche inglobato in una custodia per smartphone ad hoc, adoperato come computer per le bici, orologio da taschino, etc.

Funzionalmente, grazie ai sensori presenti, supporta il tracciamento della frequenza cardiaca, il monitoraggio del sonno (con migliorie nel rilevare lo stato di veglia e di addormentamento e suggerimenti per aiutare a dormire meglio), il rilevamento della saturazione dell’ossigeno nel sangue, quello della variabilità del battito cardiaco e, in quota sport, permette di rilevare i progressi in oltre 100 diverse modalità sportive (tra cui corsa, ciclismo, nuoto, sci, boxe, hip-hop, parkour, skateboard, e diverse modalità a movimento libero) grazie al GPS a 5 reti di posizionamento. In termini smart, il Watch GT Cyber supporta le chiamate Bluetooth, la riproduzione musicale indipendente, offre uno facondo store di applicazioni, e integra la versione wearable di WeChat, con l’elenco dei contatti, i pagamenti (anche per il bus), l’elenco delle chat, le risposte rapide di testo preimpostate, possibili assieme a quelle vie emoji e vocali.

Secondo quanto confermato da Huawei con tanto di schermata riassuntiva, lo Huawei Watch GT Cyber costerà 1.288 yuan, o circa 178 euro per la versione sportive, mentre sia quella Urban Pioneer e quella elegante costeranno 1.488 yuan, o pressappoco 206 euro. I case nei due stili alternativi, invece, risultano prezza rispettivamente a 199 e 399 yuan, pari – cambio alla mano – a circa 27 e 55 euro.